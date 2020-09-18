Юрий Матвеев: «Молодёжь кашу не испортила»

Юрий Матвеев был официально утверждён в качестве нового главного тренера «Урала» 28 июля 2020 года. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» успешно начал свой путь в очередном розыгрыше Кубка России, обыграв на выезде ульяновскую «Волгу». Уже сегодня «шмелям» предстоит провести новый матч уже в рамках Премьер-лиги против действующего чемпиона страны – «Зенита». В преддверии этой встречи «Областная газета» пообщалась с главным тренером «Урала» Юрием МАТВЕЕВЫМ, который поделился впечатлениями от игры новичков, рассказал о молодых футболистах и их перспективах закрепиться в основной команде, а также о настрое на матч с лучшим клубом страны.

«Кто-то выстреливает в 20 лет, а кто-то – в 27»

– Юрий Александрович, в этом сезоне поменялся формат проведения Кубка России, добавился групповой этап. Как оцените эти нововведения?

– Если честно – никак не отреагировал на эту новость. Приняли решение такое – надо играть. Для регионов, наверное, это хороший шаг. Мы играли в Ульяновске, порадовали местных зрителей своей игрой, они смогли увидеть Эрика Бикфалви, например, Дениса Кулакова. Ну, а мы сделали своё дело, выиграли матч и готовимся дальше. Единственное, что тревожит – следующая игра намечена через два дня после кубкового матча. Вопрос восстановления будет выходить на первый план.

– «Урал» одержал уверенную победу по счету над «Волгой», но после матча вы сказали, что не совсем довольны игрой своей команды, особенно в созидании…

– Результатом я, конечно, доволен. И то, как сыграли в обороне, не может не радовать. Но в плане созидания действительно есть над чем расти, есть куда стремиться. Не стоит забывать, что у нас в кубковой встрече играл молодой левый фланг (крайнего защитника играл Чингиз Магомадов, а крайнего полузащитника – Артём Шаболин – Прим. «ОГ»), 20-летние пацаны. Нужно сделать на это скидку.

– Как оцените их игру?

– Кашу не испортили. Но хотелось бы от них больше продуктивных действий именно в атаке. Чтобы не боялись брать игру на себя. Понимаю, что первые шаги в профессиональном футболе делают, есть некая робость. Надо с этим бороться. Мы на них рассчитываем. Хотелось бы, чтобы они росли семимильными шагами, а не робко заглядывали в основной состав.

– Андрей Панюков в матче против «Волги» отыграл 70 минут. Не было ли желания оставить его в запасе, дать отдохнуть, так как сейчас у «Урала» всего два номинальных нападающих?

– Мысли были разные. Но нам хотелось и в кубковом матче одержать победу, поэтому и Андрей, и Эрик вышли в стартовом составе. Один сыграл 60 минут, другой 70, оба помогли добиться нам нужного результата.

– В продолжение вопроса о нападающих. «Урал» вновь отдал в аренду Артёма Юсупова. Учитывая, что остались в команде только Караев и Панюков, не стоило ли его удержать в Екатеринбурге?

– Артём сейчас в том возрасте, когда он должен выходить и играть каждую неделю по 90 минут. Если не будет играть – не будет прогрессировать. Пусть он лучше опустится в команду первого дивизиона и получает там игровую практику, чем сидит у нас на замене. А так, у нас спортивный отдел ведёт активную работу, есть кандидатуры. Надеюсь, что до закрытия трансферного окна мы подпишем нападающего.

– Против «Волги» весь матч отыграл Алексей Герасимов. У вас есть объяснение тому, что он дебютировал в РПЛ аж в 27 лет, хотя в системе клуба находился давно? Это он прибавил или же его появление в стартовом составе в конце прошлого сезона и в начале нового были связаны с кадровыми проблемами в обороне?

– Думаю, что это полностью его заслуга. Он с возрастом стал более рассудительным, стал лучше понимать футбол, более профессионально относиться к делу. Кто-то в 20 лет выстреливает, кто-то в 25. Алексей вот в 27. Два года я с ним работал в «Урале-2», вижу, что он сильно прибавил в качестве игры, чем и заслужил место в основной команде.

– Ярослав Годзюр провёл довольно уверенный кубковый матч, сыграл на ноль, несколько раз спас свою команду. Конкуренция с Ильей Помазуном пошла ему на пользу?

– Конкуренция ещё никому не мешала. У нас в команде два равноценных сильных вратаря, тренерскому штабу придётся поломать голову, кому доверить место в воротах. Ярослав провёл качественный матч в Ульяновске.

«Футбол – это когда открываешь окно, а там путь в неизвестность»

– Стефан Страндберг подписал контракт с «Уралом» и сразу же дебютировал в основном составе. Как вы оцените дебют Стефана? Показалось, что он довольно много ошибался…

– Он опытный игрок, который явно усилит нашу команду. Он дебютировал спустя десять дней после того, как подписал контракт. Конечно, ему нужно время, чтобы освоиться, возможно, поэтому совершал некоторые ошибки. Но своим забитым голом, я думаю, он всем всё доказал и показал свой высокий уровень. У него характер лидера, задатки, которые нужны любой команде.

– Значит ли факт приобретения опытного иностранного центрального защитника, что Алексей Герасимов потеряет место в составе?

– Конечно нет! У нас сезон состоит не из одной игры. Карточки, травмы – случиться может всё, что угодно. У нас в команде должно быть четыре равноценных центральных защитника. Алексей провёл против «Волги» 90 минут, хорошо уверенно сыграл. Возможно, что в матче с «Зенитом» он снова выйдет в стартовом составе.

– Бранко Йовичич также сразу дебютировал после того, как подписал контракт. И провёл тайм в кубковой игре. Ваши первые впечатления от его игры в составе команды?

– С «Химками» он смотрелся довольно неплохо. Нужно учитывать, что он к нам из Сербии приехал, где у него из-за ситуации с коронавирусом долго не было игровой практики. Пока на все 90 минут он не готов. Он качественный игрок, хорошо выводит мяч из обороны в атаку. После ухода Петруса Бумаля нам нужен был именно такой игрок.

– Сегодня игра с «Зенитом» – наверное, самым неудобным соперником для «Урала». За все сезоны в Премьер-лиге «Урал» лишь один раз сыграл вничью с питерской командой. В чём причина столь неудачной статистики? Ведь были матчи, где «Зенит» был явно не в лучшей форме, но все равно побеждал.

– Сложно сказать. Это уже всё история, сегодня будет новый матч. Футбол – это когда открываешь окно, а там путь в неизвестность. «Зенит» по своим ресурсам, по набору исполнителей – клуб номер 1 в нашем чемпионате. Сложно с ними конкурировать, но, ещё раз повторюсь, победит тот, кто будет лучше готов в конкретные два часа, отведённые на матч.

– Поражение 1:7 весной послужит дополнительной мотивацией для игроков «Урала»?

– Меня перед «Химками» спрашивали о том же самом. Я могу подыграть и ответить, что постараемся взять реванш. Но надо понимать, что у нас наполовину сменилась команда, многие игроки и не знают, что мы проиграли весной «Зениту» так крупно. Но внутри у каждого, кто тогда играл, наверное, есть желание взять реванш. А для меня это просто обычный календарный матч, к которому я готовлюсь с финального свистка в Ульяновске.

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