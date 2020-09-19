Гол Андрея Панюкова принёс "Уралу" ничью с "Зенитом"

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" на своём поле сумел отобрать очки у действующего чемпиона страны - питерского "Зенита". Встреча завершилась вничью - 1:1.

В первом тайме "Зенит" контролировал ситуацию и довольно быстро сумел забить. Артем Дзюба выскочил на передачу партнёра и в касание переправил мяч в ворота. Долго этот момент просматривали судьи ВАР, так как боковой арбитр зафиксировал офсайд, но после просмотра повтора гол был засчитан.

Во втором тайме инициативой уже владел "Урал". "Шмели" активно шли вперёд, создавал моменты, один из которых завершился взятием ворот. Эрик Бикфалви отдал проникающую передачу в штрафную, где Андрей Панюков здорово обработал мяч и переправил его в ворота. До финального свистка обе команды имели возможности для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, но сделать этого не смогли - 1:1.