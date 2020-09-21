Очередная ошибка ВАР и вторая ничья с «Зенитом»

Адрей Панюков забивает в ворота своей бывшей команды. Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» во второй раз за всю историю выступления в Премьер-лиге отобрал очки у санкт-петербургского «Зенита». Встреча, проходившая в Екатеринбурге и вызвавшая много разговоров после финального свистка, завершилась вничью – 1:1.

В первую очередь нужно сказать, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий 50-процентную заполняемость спортивных арен в регионе. Безусловно, для фанатов это была радостная новость, так как попасть на матч с «Зенитом» традиционно много желающих. Вот только требования остались прежними: на входе у каждого измеряют температуру, проверяют наличие маски и перчаток, досматривают личные вещи. И, в связи с необходимостью соблюдать социальную дистанцию, возле арены стали появляться огромные очереди. К сожалению, клуб не смог справиться с большим потоком болельщиков, и многие фанаты попали на матч с опозданием. Кстати, даже журналисты, которые обычно заходят на стадион через отдельный вход, были вынуждены стоять в очереди, так как в этот же вход стали направлять и фанатов.

И те, кто не успел занять свои места к началу встречи, упустили, наверное, главный эпизод вечера. Уже на четвёртой минуте встречи «Зенит» через левый фланг провёл свою атаку, Данил Круговой сделал прострел в штрафную «Урала», где Артём Дзюба переправил мяч в ворота. При этом боковой арбитр встречи поднял флажок, зафиксировав у капитана гостей положение вне игры. Казалось, что даже сам Дзюба не спорит с этим, однако здесь в дело вступили ассистенты ВАР, которые просматривали эпизод на своих экранах. Параллельно повторы показывали и в обычной трансляции, где офсайд Дзюбы казался очевидным. Но Алексей Матюнин и его помощник Алексей Воронцов посчитали, что положения вне игры не было, и подсказали главному арбитру встречи Сергею Карасёву, что гол нужно засчитывать. Уже после матча этот эпизод будет обсуждаться и футбольными экспертами, и болельщиками: на тех споп-кадрах, которые появлялись в интернете, действительно видно, что Дзюба был в офсайде. В очередной раз мы убеждаемся в том, что есть ВАР или его нет, – всё равно итоговое решение принимают именно арбитры, которые вполне могут ошибаться (а в российском футболе, увы, этих ошибок слишком много).

– Пока не смотрел повтор и не хочу комментировать судейство. Хочу сосредоточиться на комментариях по своей команде — ребята играли достаточно хорошо и уверенно. Была запредельная самоотдача. А с судейством пусть разбирается судейский комитет. Если вы говорите, что был офсайд, значит это — беспредел. Во всём мире богатым и сильным командам помогают. Хорошо, что парни играли до конца и заработали очко. Хотелось бы выиграть, но что есть — то есть, – прокомментировал этот эпизод на послематчевой пресс-конференции главный тренер «шмелей» Юрий Матвеев.

Первый тайм «Уралу» не очень удался. После пропущенного мяча екатеринбуржцы никак не могли прийти в себя, практически ничего не получалось в атаке. «Зенит» же, напротив, контролировал ситуацию и мог увеличивать преимущество, но здорово выручал свою команду Илья Помазун.

Зато во втором тайме картина игры поменялась. «Урал», праздновавший юбилей клуба, пошёл вперёд. «Зенит» отдал инициативу, стал меньше играть впереди. А вот екатеринбуржцы, напротив, прибавили в этом компоненте. На 69-й минуте встречи Отман Эль Кабир получил мяч на фланге, стянул на себя двоих соперников и покатил на линию штрафной Даниэлу Мишкичу. Хорват обработал мяч, поднял голову и тут же отдал на открывшегося в штрафной Панюкова, а Андрей с левой ноги вколотил мяч в ворота Михаила Кержакова. Забил своей бывшей команде Панюков, очень много по ходу матча он сделал рывков, которые не приводили ни к чему опасному, но всё же дождался своего шанса и воспользовался им.

«Урал» добивался ничьей с «Зенитом» всего лишь один раз за всю историю выступления в Премьер-лиге: в 2017 году на «СКБ-Банк Арене» «шмели» разошлись миром с питерской командой – 1:1. В субботнем матче после гола Панюкова «Зенит» пытался перестроиться, чтобы всё-таки увезти из Екатеринбурга три очка. Сергей Семак снял с игры и Артёма Дзюбу, и Сердара Азмуна, выпустив вместо них более свежих атакующих игроков, но это не помогло. «Урал» сумел удержать ничейный счёт – 1:1.

— Интересная, трудная игра. Надеюсь, болельщики ушли со стадиона довольными. Начали немножко нервно, были ошибки. Пропустили нелепый гол. Только с помощью VAR определили, что офсайда не было, но мы ещё разберём этот эпизод. Тем не менее, потом взяли игру под контроль. У нас хорошо двигался мяч, хорошо подстраивались, хорошо работали фланги. Показали достаточно качественную игру — обоюдоострую. Забили великолепный гол, провели хорошую позиционную атаку. Моменты были и у «Зенита», и у нас. Принимаем заработанное очко как должное, – подвёл итоги матча Юрий Матвеев.

После восьми туров «Урал» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков. Следующий матч «шмели» проведут 27 сентября в Грозном против «Ахмата».

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