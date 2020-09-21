Проверка боем для юниоров «Синары»

Дебют во взрослом мини-футболе Егор Шишкин (номер 23) отметил забитым мячом. Фото: В.Латышев/Пресс-служба МФК «Синара»

Из-за вспышки в команде коронавируса мини-футбольная «Синара» провела матчи второго тура чемпионата России против «Норильского никеля» молодёжным составом.

Чуть больше месяца назад эти команды встречались между собой в четвертьфинале чемпионата страны прошлого сезона, и тогда три матча из четырёх завершились с разницей в один забитый мяч, и лишь в последней игре серии «Синара» выиграла с разницей в два мяча, да и то, последний был забит за несколько секунд до конца встречи.

Из участников четвертьфинальной серии в строю у екатеринбуржцев остались лишь двое игроков основы – вратарь Дмитрий Путилов и полевой игрок Никита Фахрутдинов, который во второй игре с «Норильским никелем» участия не принимал. К слову, и Путилов во втором тайме второго матча уступил место в воротах дублёру Кириллу Яруллину. Во временный тренерский штаб «Синары» вошли спортивный директор Андрей Мохов и главный тренер резервной команды Гурам Мчедлишвили.

В спорте бывают такие моменты, когда и проигравший может считать себя моральным победителем. Если не над соперником, то над собой, над сложившимися обстоятельствами. И это тот самый случай, несмотря на итоговые 1:6 и 4:7 на табло к финальной сирене. Единственный гол в первом матче в ворота «Норильского никеля» ударом со штрафного забил самый юный участник – 16-летний Егор Шишкин, для которого это была первая игра во взрослом мини-футболе (правда, на сайте АМФР автором гола почему-то значится Антон Мошкин).

А ещё на поле вышли 17-летние Иван Недокушев и Владислав Денисов и большая группа 19-летних воспитанников «Синары». Противостояли же екатеринбуржцам годящийся большинству из них в отцы 39-летний Владислав Шаяхметов, лучший бомбардир чемпионатов России 2018 и 2019 годов Руслан Кудзиев, опытнейшие бразильцы Дарлан, Лео, Жулио Занотта, Родригиньо, – что ни игрок у соперника, то имя в мини-футболе!

Матчи проходили в визовском манеже без зрителей, но те, кто смотрел Интернет-трансляции, наверняка провожали игроков с площадки заслуженными аплодисментами. Первую проверку боем они прошли достойно, а впереди 28 и 29 сентября игры в Климовске с действующим чемпионом России командой «КПРФ». А игрокам и тренерскому штабу основной команды можно только пожелать скорейшего выздоровления. Может быть, кто-то из них сможет принять участие в играх следующего тура.

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