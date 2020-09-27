"Урал" на выезде в меньшинстве уступил "Ахмату"

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" потерпел поражение в рамках премьер-лиги. На выезде "шмели" уступили "Ахмату" - 0:2.

Уже на второй минуте хозяева вышли вперёд, Георгий Меладзе открыл счет после стандарта. У "Урала" совершенно не получалась игра впереди, за весь первый тайм екатеринбуржцы не нанесли ни одного удара. А перед самым перерывом "шмели" остались в меньшинстве: Стефан Страндберг получил вторую желтую карточку и заработал пенальти. Однако Илья Помазун оставил "Урал" в игре, отразив пенальти от Владимира Ильина.

Во втором тайме у екатеринбуржцев были моменты, но забить в меньшинстве не удалось. Более того, "Урал" получил второй пенальти в свои ворота, и Бериша переиграл Помазуна, установив окончательный счет встречи - 2:0.