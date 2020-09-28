«Урал» провалился в Грозном

Для «Урала» поражение в Грозном стало третьим в сезоне. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» потерпел третье поражение в сезоне. На выезде екатеринбуржцы без шансов уступили грозненскому «Ахмату» – 0:2.

До этой встречи «Урал» имел неплохую статистику в матчах с «Ахматом»: в пяти последних играх «шмели» дважды оказывались сильнее, ещё три раза команды расходились миром. Однако продолжить беспроигрышную серию екатеринбуржцам не удалось.

Не полетел в Грозный лидер атак «Урала» – Эрик Бикфалви. Румын получил повреждение на заключительной тренировке и остался в Екатеринбурге. Его место занял Андрей Егорычев, на флангах – Отман Эль Кабир и Вячеслав Подберёзкин, на острие атаки – Андрей Панюков. Казалось, все на месте, есть кому создавать опасные моменты у ворот соперника. Но это только казалось. За весь первый тайм «Урал» не нанёс ни одного удара по воротам «Ахмата», игра в атаке в исполнении «шмелей» давно не выглядела настолько унылой.

Зато в обороне было феерично. Уже на второй минуте «Урал» пропустил со стандарта, а в концовке тайма всё внимание на себя переключил Стефан Страндберг. Сначала норвежский защитник «привёз» опасный штрафной, заработав при этом первую жёлтую карточку, а затем сыграл в своей штрафной рукой, за что был удалён с поля. Реализовывать пенальти вызвался Владимир Ильин, который ещё в прошлом сезоне выступал за «Урал», но переиграть Илью Помазуна он не сумел: голкипер екатеринбургской команды здорово вытащил мяч из нижнего угла.

Во втором тайме «Урал» перестроился и стал смотреться гораздо лучше. В меньшинстве у подопечных Юрия Матвеева стали появляться моменты. Но при этом очередная ошибка в обороне привела ко второму пропущенному голу. Игорь Калинин сыграл в своей штрафной площади рукой, арбитр вновь назначил пенальти, и на сей раз Бериша сумел забить, хотя Помазун был близок к тому, чтобы отразить и этот удар. Как итог – 2:0 в пользу «Ахмата».

«Урал» продолжает выступать нестабильно. После прекрасной игры с «Зенитом» последовала катастрофа в Грозном. Это не позволяет екатеринбуржцам переместиться в верхнюю часть турнирной таблицы, хотя в нынешнем сезоне «Урал» отобрал очки у «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита». Сейчас «шмели» располагаются на 11-й строчке, следующий матч подопечные Юрия Матвеева проведут 3 октября в Екатеринбурге против ЦСКА.

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