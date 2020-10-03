«Урал» на своём поле уступил ЦСКА

«Урал» не смог сдержать натиск москвичей. Фото: Пресс-служба ФК «Урал».

Футбольный клуб «Урал» на своём поле уступил московскому ЦСКА в матче десятого тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счётом 0:2.

Первый тайм прошёл без опасных моментов, команды мячи не забили и все основные события развернулись во втором тайме.

В самом начале второго тайма прямую красную карточку получил игрок ЦСКА Хердур Магнуссон. Однако «Урал» своим большинством на поле никак не воспользовался.

ЦСКА же, наоборот, пошёл в атаку. Сначала гол забил Бактиер Зайнутдинов. Илья Помазун в этом эпизоде коснулся мяча, но спасти не сумел. Еще через две минуты отличился Константин Марадишвили.

«Урал» хотел отыграться, но по-настоящему опасных моментов так и не создал. Как итог - 2:0 в пользу ЦСКА. Екатеринбуржцы проиграли втрой матч подряд (в прошлом туре «Урал» уступил «Ахмату»).

Таким образом, «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице с десятью набранными очками.