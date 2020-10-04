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Спорт / Футбол
4 октября 2020, 11:58

На матче «Урал» - ЦСКА задержали двух болельщиков-нарушителей

Урал - ЦСКА

Охрану общественного порядка на стадионе осуществляли около 300 сотрудников полиции. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В полиции Екатеринбурга рассказали об обеспечении правопорядка во время футбольного матча «Урал» - ЦСКА. В ходе игры к административной ответственной привлекли двух болельщиков.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД уральской столицы, игру, которая прошла накануне на «Екатеринбург Арене», посетили более 15 тысяч человек. В том числе, на матч приехали из Москвы 1398 болельщиков ЦСКА.

Охрану общественного порядка на стадионе осуществляли около 300 сотрудников полиции при поддержке бойцов Росгвардии и 32-х представителей частных охранных организаций.

На входе на спортивную арену всех зрителей обыскивали в поисках спиртных напитков, фаеров и других запрещённых для проноса на стадион предметов.

Во время футбольного матча сотрудники ОВД задержали двух нарушителей общественного порядка. Они были доставлены в комнату полиции. Их привлекли к ответственности по ст. 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 

Нарушителям грозит административный штраф до десяти тысяч рублей, а также запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок до трёх лет.

В остальном за время проведения футбольного матча грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

Напомним, встреча завершилась со счётом 0:2 в пользу армейского клуба. Первый тайм прошёл без опасных моментов. В самом начале второго тайма прямую красную карточку получил игрок ЦСКА Хердур Магнуссон. Однако «Урал» своим большинством на поле никак не воспользовался. В составе армейцев голы забили Бактиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили.

Областная газета Свердловской области

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