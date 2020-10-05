"Синара" пробилась в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольный клуб "Синара" вышел в 1/4 финала нового розыгрыша Кубка России. Екатеринбуржцы по сумме двух встреч одолели ставропольский клуб "Голден Игл".

Из-за вспышки коронавируса в матчах принимал молодёжный состав екатеринбургского клуба. И если в матчах Суперлиги против "Норильского никеля" молодым игрокам не хватило опыта, то в кубковых встречах с менее статусной командой воспитанники екатеринбургской команды смотрелись весьма уверенно.

В выездном матче в Ставрополе команды порадовали болельщиков забитыми голами, наколотив восемь мячей на двоих. "Синара" была успешнее и одержала победу со счётом 5:3. А вот в домашней встрече "Синара" столкнулась с настоящими проблемами. По ходу игры екатеринбуржцы уступали со счётом 0:2 и были на грани вылета из турнира, но всё же нашли в себе силы отквитать один мяч. "Голден Игл" одержал победу (2:1), но по сумме двух матчей в четвертьфинал пробилась именно "Синара".

- Вчера поздравили с победой, а я говорил, что сегодня будет второй тайм, сегодня самая важная игра. Достаточно тяжело начали, весь матч играли тяжело, соперник давил. Мы хотели показать красивую игру, но, к сожалению, у нас не получалось в некоторых моментах. Но ребята молодцы, устояли в первом тайме, потом пропустили гол. Вроде бы "четыре на пять", как и готовились, но немножко неправильно сдвинулись и получили мяч. После этого было тяжело. Удалили у нас игрока, пенальти забили, со счетом 0:2 проигрывали. Мы понимали, что отступать некуда. Ребята отлично отработали "четыре на пять", не зря мы уделили отрезок тренировки этому компоненту. Команда "Голден Игл" играет немножко нестандартно, матч показал, что не зря мы провели эту тренировку. Самое главное - проход в 1/4 финала. Я ребят уже поздравил, они большие молодцы, герои. Огромное всем спасибо, - отметил спортивный директор "Синары" Алексей Мохов.