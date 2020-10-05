«Урал» решил вопрос с обороной. Но потерял атаку

Фото: пресс-служба "Урала"

В чемпионате России по футболу наступила очередная пауза на матчи национальных сборных. Команды провели десять туров, а значит, треть турнира уже позади.

С момента предыдущей паузы в Премьер-лиге «шмели» провели пять поединков: четыре в чемпионате страны и один в рамках Кубка России. И если смотреть на результаты, то всё не так плохо. Победа в домашней встрече над «Химками» (3:1), уверенный старт в Кубке страны (победа над «Волгой» со счётом 3:0), вторая в современной истории ничья с «Зенитом». Однако затем последовали две невнятные игры против «Ахмата» и ЦСКА, в которых подопечные Юрия Матвеева потерпели поражения с одинаковым счётом – 0:2.

Такая нестабильность у «Урала» уже далеко не первый сезон. Команда может выйти и дать бой действующему чемпиону с Дзюбой, Малкомом и другими звёздами в составе. А уже через неделю выдать один из самых ужасных матчей за последнее время. Возьми очки в Грозном, а также во встрече с армейцами, где целый тайм «Урал» играл в большинстве – вот и место в первой восьмёрке и борьба за Еврокубки. А пока – унылое 11-е место и два очка отрыва от стыковых матчей.

До закрытия трансферного окна остаётся меньше двух недель. «Урал» находится в поиске нападающего, это обозначил в разговоре с «Областной газетой» наставник команды Юрий Матвеев. На данный момент в клубе два номинальных форварда – Андрей Панюков и Давид Караев. «Шмели» в это межсезонье сделали акцент на укрепление обороны, но при этом совершенно позабыли про атаку. Ушли Владимир Ильин, Павел Погребняк, в аренду отправился Артём Юсупов. И понятно, что с двумя нападающими, один из которых только-только перешёл в «Урал» из ПФЛ, весь сезон не отыграть. Семь голов в десяти стартовых встречах – результат крайне печальный. Меньше забили только «Уфа» и «Ротор», которые располагаются внизу турнирной таблицы.

Прослеживается и сильная зависимость в атакующих действиях от Эрика Бикфалви. Румынский полузащитник является незаменимым плеймейкером, который при этом и сам забивает не меньше нападающих. В последних двух встречах он участия не принимал (получил травму на тренировке перед вылетом в Грозный), как результат – ноль забитых мячей. И дело даже не только в голах, а в том, что без Эрика игра в нападении кажется ужасно унылой. Ни моментов, ни каких-то проблесков в атакующих действиях. С ЦСКА практически весь второй тайм играли в большинстве, но так и не сумели ничего создать у ворот Акинфеева. Наоборот, умудрились дважды пропустить и проиграть.

И на такую игру приходят смотреть болельщики, которых у «Урала» итак не сильно много. 15 тысяч зрителей на матче с армейцами наблюдали за тем, как их команда получает численное преимущество и прыгает от радости (Денис Кулаков готов был расцеловать Андрея Панюкова после того, как нападающий заработал на себе удаление). Как после этого в течение трёх минут пропускает дважды. Как перекатывает мяч в потугах создать хоть что-то опасное у чужих ворот. И как после матча благодарит трибуны за поддержку. Лучшая благодарность для тех, кто не в самую тёплую погоду купил билет и пришёл на стадион – яркая игра. Конечно, к нам приезжал один из самых известных и крепких клубов страны, но в данных конкретных обстоятельствах можно и нужно было как минимум вырывать ничью, а по-хорошему – добывать в большинстве победу. Но увы и ах. А сотни раздетых фанатов ЦСКА, которые не замолкали ни на секунду, эту самую благодарность от своих футболистов получили.

Впереди у «Урала» есть две недели на то, чтобы подготовиться к следующим играм и решить вопрос по приобретению нападающего. Игра команды состоится 17 октября: «шмели» на своём поле примут ближайшего преследователя в турнирной таблице – «Арсенал».

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