Игорь Смольников вызван в сборную России впервые за два года

Фото: Пресс-служба РФС

Уроженец Свердловской области, защитник футбольного клуба "Краснодар" Игорь Смольников вызван в сборную России. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Изначально Смольников не попал в список футболистов, которые будут готовиться к трём матчам: товарищеской встрече со Швецией (8 октября) и играм в рамках Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Однако позже стало известно, что Сергей Петров и Фёдор Смолов, числившиеся в изначальной заявке, не смогут принять участие в матчах из-за травм. Вместо Петрова в расположение национальной команды прибыл Смольников, вместо Смолова - Николай Комличенко.

Для свердловчанина этот вызов стал особенным. На домашнем чемпионате мира в 2018 году он провёл один матч против Уругвая, который завершился для Игоря удалением ещё в первом тайме. В плей-офф Смольников не играл, а после чемпионата мира его вызывали в сборную только один раз: в октябре 2018 года он был в заявке на матчи Лиги наций против Турции и Швеции, но оба поединка провёл на скамейке запасных. С тех пор уроженец Каменска-Уральского в состав сборной не вызывался.

Отметим, что Смольников этим летом на правах свободного агента перешёл из "Зенита" в "Краснодар". В новой команде Игорь себя проявил хорошо, помог "быкам" выйти в групповой этап Лиги чемпионов (именно его прострел стал голевым в ответном матче против ПАОКа).