В российском футболе допустили возможность закрытия трибун для болельщиков из-за коронавируса

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Российский футбол может вновь остаться без зрителей. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране доступ на стадионы в ближайшем времени может быть ограничен.

- Мы убеждены, что болельщики — это душа футбола. Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун, - приводит слова президента РПЛ Сергея Прядкина ТАСС.

При этом пока непонятно, как будут действовать клубы в ситуации, если болельщикам запретят посещать матчи. У всех команд проданы абонементы, реализуются билеты на матчи, и, конечно, клубы понесут большие финансовые потери.

- На данный момент мы не знаем точного календаря, лига его ещё не опубликовала, поэтому на ближайший домашний матч против "Тамбова" мы пока не продаём билеты. Конечно, мы реализовали около трёх тысяч абонементов, люди ходят на наши матчи, и очень не хотелось бы закрытия трибун для болельщиков. В таком случае мы будем вынуждены возвращать деньги, либо будем думать над тем, как можно продлить действие этих абонементов, - рассказали "Областной газете" в пресс-службе "Урала".

Напомним, что прошлый сезон Премьер-лиги был возобновлён в июне, на матчи допускалось 10 процентов зрителей от полной заполняемости стадиона. Затем в некоторых регионах стали эту цифру повышать, на последних матчах уже текущего сезона стадионы заполнены наполовину.