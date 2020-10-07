Россия может досрочно оформить победу в группе Лиги наций

Фото: Пресс-служба UEFA

В российской Премьер-лиге наступила пауза на матчи национальных команд. Сборная России завтра проведёт товарищеский матч против Швеции, а также две встречи в рамках Лиги наций - против Турции и Венгрии.

Прежде всего надо сказать о тех футболистах, которых вызвал в расположение сборной Станислав Черчесов. Костяк, конечно, остаётся неизменным: Дзюба, Фернандес, Миранчук, Черышев и многие другие, к кому мы уже привыкли, отправились в Новогорск на подготовку к предстоящим встречам. При этом были и неожиданные ходы от Станислава Саламовича. Так, в сборную попалиИгорь Смольников и Илья Кутепов, которые не вызывались два года. Кутепов и вовсе в нынешнем сезоне провёл всего два матча за "Спартак", но получил свой шанс в национальной команде. Стоит отметить и появление защитника Александра Жирова, который выступает во второй немецкой лиге за клуб "Зандхаузен".

Сборная традиционно собралась на базе в Новогорске, провела несколько тренировок. Матч со Швецией будет товарищеским, поэтому логично предположить, что тренерский штаб постарается использовать тех игроков, которые получают мало игрового времени. А вот встречи с Турцией и Венгрией будут принципиальными: на кону - победа в групповом этапе Лиги наций и выход в плей-офф турнира.

"Областная газета" уже подробно писала о том, почему важна Лига наций для сборной России. Если коротко: победа в групповом этапе прибавит очков в рейтинг УЕФА, что может повлиять на жеребьёвку отборочного цикла чемпионата мира-2022. Ну, и при неудачном выступлении в отборе на ЧМ в Катар, победа в Лиге наций даст дополнительный шанс завоевать путёвку на турнир.

В общем, необходимо побеждать. Сборная России стартовала в турнире с двух побед. Сначала подопечные Станислава Черчесова без проблем обыграли Сербию (3:0), а затем оказались сильнее венгров - 3:2.

Домашние победы над Турцией и Венгрией практически гарантируют россиянам первое место в группе. Если Сербия в одном из двух своих ближайших матчей потеряет очки, а сборная России одержит две победы, то оставшиеся два тура, которые пройдут в ноябре, не будут иметь никакого турнирного значения, так как подопечные Станислава Черчесова окажутся недосягаемы.

Матч со Швецией состоится завтра в 21:15 по уральскому времени ("Матч ТВ"), с Турцией россияне сыграют в воскресенье в 23:45 ("Первый канал"), а с Венгрией - в среду, 14 октября, в 23:45 ("Матч ТВ").