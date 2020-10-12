Сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией в рамках Лиги наций

Фото: пресс-служба УЕФА

Сборная России по футболу не сумела одержать третью победу в текущем розыгрыше Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова в родных стенах сыграли вничью с Турцией - 1:1.

Первый тайм полностью остался за россиянами. Наши футболисты контролировали ход игры и закономерно открыли счет. Антон Миранчук точным ударом под перекладину заставил капитулировать голкипера турецкой сборной.

Во втором тайме гости добавили в движении, активности, захватили инициативу. В середине тайма Турция сравняла счёт после подачи со штрафного удара. Обе команды имели возможности для того, чтобы вырвать победу, но матч завершился вничью - 1:1.

Следующую встречу в рамках Лиги наций Россия проведёт в среду. Соперником подопечных Станислава Черчесова станет сборная Венгрии.