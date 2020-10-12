«Синара» и «Газпром-Югра» обменялись победами

Сергей Абрамов (справа) забил пять мячей в двух матчах против "Газпрома-Югры" Фото: Пресс-служба «Синары»

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» провёл два поединка в рамках Суперлиги против «Газпрома-Югры». Оба матча проходили в Люберцах.

Постепенно екатеринбургская команда отходит от вспышки коронавируса, игроки основы возвращаются в строй. В Люберцы отправились и Сергей Абрамов, и Дмитрий Прудников, и Антон Соколов. Но некоторые спортсмены, в том числе лучший бомбардир прошлого сезона Валерий Дёмин, пока остаются вне игры. Отсутствует и главный тренер команды Евгений Давлетшин, обязанности которого в Люберцах исполнял Павел Чистополов.

Первый матч против «Газпрома-Югры» «Синара» провела очень уверенно. Соскучившийся по игре Сергей Абрамов поразил ворота хозяев аж четыре раза, ещё один гол на свой счёт записал Андрей Соколов. «Газпром-Югра» сумела на это ответить двумя своими голами, интересно, что оба мяча забили экс-игроки «Синары» – Николай Шистеров и Андрей Афанасьев.

Развить успех во второй игре екатеринбуржцам не удалось. На стартовый гол Сергей Абрамова «Газпром-Югра» ответил мячами Виноградова и Сигнева и одержал победу – 2:1.

В следующем туре «Синара» сыграет против «Тюмени». Матчи пройдут в Екатеринбурге 8 и 9 ноября.