Молодёжка едет на Евро впервые с 2013 года

Фото: Пресс-служба РФС

Молодёжная сборная России по футболу отобралась на чемпионат Европы-2021, который состоится в Венгрии и Словении. Наша молодёжка не выходила на Евро с 2013 года.

В нынешнем отборочном цикле у Михаила Галактионова, возглавляющего команду, собрались парни, которые уже во всю играют в основных составах клубов РПЛ. Фёдор Чалов, Магомед Шапи-Сулейманов, Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Иван Обляков и многие другие - подбор игроков в молодёжке действительно очень хороший. И удивительно, что россияне могли "пролететь" мимо Евро-2021.

Стартовала наша сборная в отборочном цикле не самым лучшим образом: тяжёлая победа над Сербией (1:0), ничьи с Болгарией (0:0) и Польшей (2:2). С поляками, кстати, Россия играла в Екатеринбурге, уступала по ходу встречи 0:1 и 1:2 и спаслась лишь на последней минуте благодаря голу Шапи. Однако затем подопечные Михаила Галактионова набрали ход, прошлись катком по Эстонии, Сербии, Латвии и Болгарии, одержав четыре победы и не разу не пропустив.

По большому счёту, оставался один решающий матч - выездная встреча с Польшей. Россиян устраивала и ничья (при условии побед над Эстонией и Латвией), но наша сборная оступилась: 1:0 в пользу поляков, которые вышли на первое место в группе. Теперь уже всё было в руках Польши, однако прекрасным шансом попасть на Евро-2021 она не воспользовалась. Поляки уступили с минимальным счётом Сербии и вновь пропустили вперёд себя сборную России. Второй осечки россияне не допустили, разгромили Эстонию (4:0) и Латвию (4:1) и напрямую отобрались на чемпионат Европы.

Интересно, что сборная России не выступала на молодёжном Евро с 2013 года. И тогда, в отборочном цикле, наша национальная команда, за которую играли Фёдор Смолов, Алан Дзагоев, Олег Шатов, Денис Черышев, также провела два матча в Екатеринбурге: обыграла Польшу (4:1) и сыграла вничью с Молдавией (2:2). Получается, Екатеринбург - счастливый город для нашей молодёжки.

С 24 по 31 марта пройдёт групповой этап чемпионата Европы. Восемь лучших команд попадут в финальную стадию турнира, которая состоится с 31 мая – по 6 июня.