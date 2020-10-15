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15 октября 2020, 15:07

Сборная России по футболу сыграла вничью с Венгрией в Лиге наций

Фото: Пресс-служба УЕФА

Фото: Пресс-служба УЕФА

Сборная России по футболу провела очередной матч в рамках Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Венгрией - 0:0.

В стартовом составе нашей национальной команды вышел уроженец Каменска-Уральского Игорь Смольников, занявший место правого защитника. В целом игра двух лидеров группы получилась довольно упорной. И Россия, и Венгрия имели моменты для того, чтобы забить и вырвать важную победу, но в итоге зрители голов так и не увидели.

После четырёх матчей сборная России возглавляет группу, имея в своём активе 8 очков. Следом идут венгры - у них 7. Турция располагается на третьей позиции, а Сербия замыкает квартет. В ноябре подопечные Станислава Черчесова проведут две заключительные встречи группового этапа: россияне на выезде сыграют против Сербии и Турции.

Областная газета Свердловской области

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