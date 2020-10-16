В прошлом сезоне Павел Погребняк забил три гола в составе "Урала" в чемпионате России. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал», похоже, завершил свою трансферную кампанию в первой части нынешнего сезона. Трансферное окно закроется сегодня, и клуб вот-вот объявит о подписании нового контракта с Павлом Погребняком. На этом охота за нападающими закончится как минимум до зимы.

Мы уже много говорили о том, что летом «Урал» хорошо укрепил оборону, совершил несколько добротных трансферов, и игра в защите стала гораздо лучше (как по статистическим показателям, так и по визуальному восприятию). Вот только открылась новая проблема. Зимой в «Ахмат» уехал Владимир Ильин, с Павлом Погребняком летом не стали продлевать контракт, Артёма Юсупова отпустили в очередную аренду. И в итоге клуб остался с двумя чистыми нападающими: Андреем Панюковым и Давидом Караевым, которого взяли из ПФЛ.

Картина вырисовывалась не самая радужная. Панюков провёл восемь матчей в стартовом составе и забил только один гол. Караев и вовсе только выходит на замену в самой концовке встречи и забитыми мячами пока не радует. В клубе много говорили о том, что работа по поиску нападающего ведётся ежедневно. В прессе всплывали самые разные фамилии игроков, которых сватали в «Урал». Среди них были и Кирилл Панченко, которого в итоге забрал «Арсенал», и Евгений Марков, оказавшийся в «Краснодаре». А «Урал» остался у разбитого корыта. В клубе отметили, что за последние два месяца просмотрели около 20 нападающих: кого-то не устроила зарплата, кто-то не подошёл тренерскому штабу.

И почему-то кажется, что первая (финансовая) причина – самая веская. Ещё в прошлом году тренер-аналитик «Урала» Дмитрий Столбиков в интервью «Областной газете» говорил, что клуб очень хотел приобрести Евгения Луценко, но не было средств ни на трансфер, ни на зарплату. То же самое и в случаях с Марковым и Панченко: вероятнее всего, в Туле и Краснодаре предложили более выгодные контракты. Ну, а «Урал», оказавшись в безнадёжном положении, выдернул с пенсии Павла Погребняка. Судя по всему, Павел уже и не планировал играть на уровне Премьер-лиги, но тут подоспел екатеринбургский клуб.

Вообще, это, конечно, забавная ситуация, когда команда, которая хочет бороться за высокие места, усиливает нападение без пяти минут 37-летним форвардом. При всём уважении к Погребняку и его прошлым заслугам, сейчас его трансфер выглядит катастрофой. И особенно забавно всё это на фоне недавней пресс-конференции президента «Урала» Григория Иванова и нового председателя совета директоров клуба Дмитрия Пумпянского, на которой говорилось о двукратном увеличении бюджета клуба в ближайшие пару сезонов. Что ж, видимо, остаётся ждать. И надеяться, что с таким нападением клуб избежит стыковых матчей или, чего ещё хуже, прямого вылета в ФНЛ. Там увеличение бюджета будет без надобности.

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