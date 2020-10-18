«Урал» с минимальным счётом уступил тульскому «Арсеналу»

"Урал" не смог забить "Арсеналу". Фото: Пресс-служба ФК "Арсенал"/vk.com/pfcarsenaltula

Футбольный клуб «Урал» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу уступил тульскому «Арсеналу». Поединок в Туле завершился со счётом 0:1.

Первый тайм начинался в обоюдно острой борьбе. «Урал» даже смог забить мяч, но VAR показал, что Эрик Бикфалви был в офсайде. К середине тайма инициатива перешла к тулякам и кончилось всё забитым мячом на 36-й минуте: Кангва дошёл с мячом до лицевой линии и сделал диагональную передачу в штрафную. Ломовицкий с левой хлёстко пробил в дальний угол.

В начале второго тайма «Урал» хоть и шёл вперёд, но до опасных моментов дело не доходило. А вот «Арсенал» на 53-й минуте мог удвоить преимущество, но Кирилл Панченко слёту пробил выше пустых ворот.

У туляков по ходу второго тайма возникало ещё несколько опасных моментов, а «Урал» так и смог забить свой мяч (хотя 87-й минуте вновь отменили взятие ворот из-за положения «вне игры»).

Напомним, что в предыдущем туре «Урал» на своём поле уступил ЦСКА – 0:2. Следующий матч екатеринбуржцы проведут в Кубке России 21 октября на выезде против столичного «Велеса».