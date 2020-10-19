«Урал» скатился в зону «стыков»

«Урал» не может забить уже три матча подряд Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» потерпел третье поражение подряд в рамках Премьер-лиги. «Шмели» на выезде уступили тульскому «Арсеналу» – 0:1.

Накануне матча стало известно, что в игре с «Арсеналом» не сможет помочь Отман Эль Кабир: голландец получил очередное повреждение на тренировке. Слишком много стало травм у Кабира в последнее время, и печально, что игрок, на которого рассчитывает тренерский штаб, так мало играет. И это вдобавок к тому, что и с нападающими дела обстоят у «Урала» крайне плохо, о чём подробно уже писала «Областная газета».

Эрик Бикфалви, который недавно переподписал контракт с клубом, пока кажется единственным лучом света в атакующих действиях «Урала». Вот и в матче с «Арсеналом» румын был самым заметным игроком на поле, забил гол (его, правда, не засчитали из-за офсайда), цеплялся за мячи, пытался создавать моменты. Но видно, что Эрику крайне тяжело тащить это всё на себе.

«Урал» не забивает уже третий матч подряд. Семь голов в одиннадцати матчах – просто кошмарное начало екатеринбуржцев. Меньше забивают только «Уфа» и «Ротор», располагающиеся на дне турнирной таблицы. К этому дну приблизился и «Урал». После поражения от тульского «Арсенала», который шёл ниже екатеринбургской команды, «шмели» опустились на 13-е место. А это значит, что на данный момент подопечные Юрия Матвеева находятся в зоне стыковых матчей. За всю историю выступлений «Урала» в Премьер-лиге команда участвовала в стыковых матчах по итогам сезона лишь один раз: в сезоне 2014/2015 «шмели» играли с «Томью» за право остаться в элите российского футбола и вышли из противостояния победителями. Кстати, в тех стыковых матчах командой руководил как раз Юрий Матвеев, который заменял заболевшего Александра Тарханова.

Впереди у «Урала» две важные игры, в них «шмели» просто обязаны набирать очки и исправлять положение. 25 октября екатеринбуржцы примут «Тамбов», у которого в прошлом сезоне дважды выиграли, а 1 ноября сыграют на выезде с «Уфой», и у этой команды дела идут хуже некуда. Если в этих встречах «Урал» допустит осечки, то руководству команды впору будет задуматься о смене тренерского штаба. Такими темпами и до ФНЛ недалеко.

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