Темы дня

Спорт / Футбол
21 октября 2020, 11:22

"Синара" сыграет в четвертьфинале Кубка России с действующим чемпионом турнира

Фото: Пресс-служба "Синары"

Фото: Пресс-служба "Синары"

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) опубликовала календарь матчей 1/4 финала Кубка России. Екатеринбургская "Синара", которая пробилась в четвертьфинал, встретится с "Норильским Никелем".

Отметим, что в этом сезоне команды уже встречались между собой. "Синара" в тот момент испытывала кадровые проблемы из-за коронавируса, поэтому в матчах с норильской командой выступала екатеринбургская молодёжка и оба раза уступила - 1:6 и 4:7. Теперь, когда основа вернулась в строй, у "Синары" есть хороший шанс взять реванш. Поединки 1/4 финала Кубка России состоятся 19 и 26 ноября.

Напомним, что в прошлом розыгрыше турнира екатеринбургская команда вылетела в первом же раунде, уступив по итогам трёх встреч "Оргхиму". А вот "Норильский Никель", несмотря на неудачное выступление в чемпионате страны, в Кубке России дошёл до финала. В решающих поединках норильский клуб встречался с "Газпромом-Югрой" и одержал сенсационную победу, в первый раз в своей истории став обладателем Кубка страны.

В других парах 1/4 финала турнира сойдутся КПРФ - "Торпедо", "Динамо Самара" - победитель пары "Корпорация АСИ" - "Тюмень", "Новая генерация" - "Газпром-Югра".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.10.2020, 15:37 / Общество
В мэрии объяснили слова главы Екатеринбурга о нарушителях масочного режима в транспорте
21.10.2020, 15:31 / Политика
Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут 20 декабря
21.10.2020, 15:17 / Общество
Дизайн «Областной газеты» признан лучшим в стране среди региональных печатных СМИ
21.10.2020, 15:12 / Общество
В Екатеринбурге автобус №76 снова изменит свой маршрут
21.10.2020, 15:05 / Политика
Избирком Екатеринбурга провёл жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени