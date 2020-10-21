Темы дня

Спорт / Футбол
21 октября 2020, 18:16

Хет-трик Эрика Бикфалви вывел "Урал" в 1/8 финала Кубка России

Эрик Бикфалви

Эрик Бикфалви (в чёрной форме) главный герой матча "Велес" - "Урал". Фото: Пресс-служба ФК "Урал"/vk.com/fc_ue

Футбольный клуб «Урал» со счётом 3:1 обыграл столичный «Велес» в матче третьего тура элитного раунда Кубка России по футболу. Три гола в матче забил Эрик Бикфалви.

Первый тайм остался без забитых мячей. Однако сразу в начале второго «Урал» оказался в роли догоняющего: на 54-й минуте Максименко ворвался в штрафную, на замахе обыграл защитника и забил первый гол в матче.

«Велес» вёл в счёте до 86-й минуты, пока за игру рукой в штрафной не был назначен одиннадцатиметровый, который успешно реализовал Эрик Бикфалви. После этого Эрик отметился точным ударом головы на 89-й минуте, а также в самой концовке встречи: в добавленное время вратарь «Велеса» Городовой побежал на розыгрыш углового, а после неудачного отскока мяч оказался у Бикфалви, и он прицельным ударом с середины поля поразил уже пустые ворота в третий раз.

Напомним, что в сентябре «Урал» в Кубке России обыграл ульяновскую «Волгу» со счётом 3:0. Таким образом, «Урал» занял первое место в группе с шестью очками и вышел в 1/8 финала Кубка России. Соперник определится после жеребьёвки.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.10.2020, 18:56 / Общество
Осенью в три свердловских водоёма выпустят 15 тысяч мальков белого амура
21.10.2020, 18:16 / Спорт
Хет-трик Эрика Бикфалви вывел "Урал" в 1/8 финала Кубка России
21.10.2020, 17:57 / Общество
Главе Минстроя РФ представили макет объектов деревни Универсиады-2023
21.10.2020, 17:03 / Общество
В Екатеринбурге стартовал конкурс «Народный участковый Екатеринбурга»
21.10.2020, 16:49 / Общество
В Свердловской области возобновилась волонтёрская помощь из-за роста заболеваемости COVID-19