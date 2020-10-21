Эрик Бикфалви оставил «Урал» в Кубке. И спас Матвеева

Эрик Бикфалви вытащил «Урал» в следующую стадию Кубка России. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» с большим трудом, но всё же пробился в 1/8 финала Кубка России по футболу. Во втором матче группового этапа турнира «шмели» на выезде одержали волевую победу над московским «Велесом» – 3:1.

После воскресной игры в Туле в рамках чемпионата страны «Урал» не стал возвращаться в Екатеринбург, а отправился в Москву, где и готовился к кубковому поединку. Конечно, тренерский штаб екатеринбургской команды провёл ротацию состава, шанс проявить себя получил, например, Артём Шаболин, вышедший с первых минут. Также в стартовом составе оказались Ярослав Годзюр, Николай Золотов, Роман Емельянов, Давид Караев, которые в Премьер-лиге получают крайне мало игрового времени. При этом Юрий Матвеев бросил в бой и лидера команды Эрика Бикфалви: ротация – дело хорошее, но побеждать при этом «Уралу» было необходимо.

Первый тайм выдался равным. Было видно, как игрокам екатеринбургской команды тяжело привыкнуть к искусственному полю домашнего стадиона «Велеса», а вот хозяева ощущали себя довольно комфортно. Каких-то особых моментов в первом тайме команды не создали, хотя «Урал» активно поддерживала группа фанатов из Екатеринбурга. Перед матчем стало известно, что встреча пройдёт без зрителей из-за коронавируса, но оставшихся после поединка в Туле болельщиков это не остановило. Они заказали кран с люлькой, в которую, собственно, и залезли. Кран этот располагался за забором, но саму люльку поднимали высоко, и фанатам всё-таки удалось посмотреть футбол и поддержать свою команду.

Во втором тайме «Урал» продолжал попытки создать что-то у чужих ворот, но при этом умудрился пропустить контратаку. Артём Максименко прорвался сквозь оборону гостей и точным ударом переиграл Годзюра. Этот гол выводил «Велес» в 1/8 финала турнира, поэтому «Уралу» во что бы то ни стало необходимо было спасать ситуацию. Юрий Матвеев бросил в игру всю атакующую силу, которая была в его распоряжении: на поле появились Павел Погребняк, Андрей Егорычев, Алексей Евсеев и Денис Кулаков. Долгое время у екатеринбуржцев ничего не получалось, но на 85-й минуте «Урал» заработал пенальти, который реализовал Эрик Бикфалви. На этом подопечные Матвеева не остановились, пошли вперёд, и всё тот же Бикфалви красивым ударом головой вывел «Урал» вперёд. А уже в компенсированное время голкипер «Велеса» прибежал в чужую штрафную площадь, чтобы помочь своей команде, но был за это наказан: Эрик подхватил мяч и со своей половины поля направил его точно в сетку ворот хозяев – 3:1.

Хет-трик Бикфалви не только вывел «Урал» в 1/8 финала Кубка России, но и оказал услугу главному тренеру команды Юрию Матвееву. Учитывая последние неудачные выступления клуба в Премьер-лиге, вылет из Кубка мог стать последней каплей терпения руководства. Но «Урал» победил, а победителей, как говорится, не судят. «Шмели» возвращаются в Екатеринбург, где начнут подготовку к домашней игре против «Тамбова», которая состоится в воскресенье, 25 октября.

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