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25 октября 2020, 18:23

"Урал" и "Тамбов" разошлись миром

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" прервал серию поражений в премьер-лиге. "Шмели" на своём поле сыграли вничью с "Тамбовом" - 0:0.

В первом тайме команды действовали не так ярко, как этого хотели болельщики. В основном игра проходила в борьбе, опасных моментов практически не было. Стоит отметить лишь удар Эрика Бикфалви со штрафного в концовке первого тайма, мяч разминулся со штангой в считанных сантиметрах.

Во втором тайме команды продолжили действовать аккуратно, моменты возникали редко. И "Тамбов", и " Урал" имели несколько моментов, но забить так и не смогли. 0:0 - и "Урал" остался на 13 месте в турнирной таблице.

Областная газета Свердловской области

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