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30 октября 2020, 16:15

Четыре игрока "Синары" вызваны в сборную России

Фото: Пресс-служба АМФР

Фото: Пресс-служба АМФР

Тренерский штаб сборной России по мини-футболу во главе с Сергеем Скоровичем определился со списком игроков, которые вызваны в расположение национальной команды. На базе отеля «Аквариум» в Красногорске в рамках подготовки к квалификации ЕВРО-22 стартовал учебно-тренировочный сбор, который продлится до 4 ноября.

В списке оказались 17 игроков. Больше всего в сборной представителей действующего чемпиона страны - "КПРФ": два голкипера и четыре полевых игрока. Екатеринбургская "Синара" делегировала в расположение сборной четырёх футболистов: вратаря Дмитрия Путилова, а также полевых игроков Сергея Абрамова, Валерия Дёмина и Антона Соколова.

Напомним, жеребьёвка квалификации чемпионата Европы 2022 года состоялась 2 сентября. Соперниками сборной России по группе стали команды Франции, Грузии, а также победитель стыковых матчей между Болгарией и Арменией, которые пройдут 5 и 11 ноября. Групповой раунд квалификации стартует в декабре 2020 года.

В финальную часть чемпионата Европы попадут восемь победителей отборочных групп, а также шесть команд, занявших вторые места. Также в решающей стадии турнира сыграют Нидерланды (хозяева) и победитель стыковых матчей.

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Областная газета Свердловской области

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