Дубль Эрика Бикфалви принёс "Уралу" победу над "Уфой"

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" прервал безвыигрышную серию в премьер-лиге. "Шмели" на выезде обыграли "Уфу" - 2:1.

Екатеринбуржцы в первом тайме владели преимуществом, активно играли в атаке. На первый план вышел лидер "Урала" Эрик Бикфалви. Сначала румын забил с игры, а затем реализовал пенальти и сделал для своей команды комфортный задел.

Во втором тайме "Уфа" стала больше рисковать, оказывать давление на ворота "Урала" и сумела один мяч отквитать: Андрич головой точно пробил в угол. Однако "шмели" сумели выстоять и одержать важную победу - 2:1.

Следующий матч "Урал" проведет дома. Екатеринбуржцы 7 ноября примут московский "Спартак".