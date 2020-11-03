Свердловчанин Игорь Смольников вызван в сборную России по футболу на матчи Лиги наций

Фото: Пресс-служба РФС

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом на заключительные матчи Лиги наций против Турции и Сербии, а также на контрольный матч против сборной Молдавии. Всего в основном списке значится 28 футболистов.

Вновь получил приглашение в расположение национальной команды уроженец Каменска-Уральского Игорь Смольников, выступающий за "Краснодар". Он попал в заявку на октябрьские матчи Лиги наций, но не вышел ни в одном из них на поле, а до этого не вызывался в команду аж с чемпионата мира-2018.

Стоит отметить, что Станислав Черчесов обратил внимание на молодёжь, которая завершила своё выступление на отборочном турнире к чемпионату Европы-2021. Сразу несколько игроков молодёжной команды попали в состав основной команды: Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Константин Кучаев, Иван Обляков.

Сборная России 12 ноября проведёт контрольный выездной матч против Молдавии, а затем два заключительных матча Лиги наций: против Турции (15 ноября) и против Сербии (18 ноября). Напомним, что на данный момент подопечные Станислава Черчесова лидируют в своей отборочной группе.