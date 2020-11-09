Капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбу отстранили от ноябрьских матчей

Артёма Дзюбу отстранили от участия в ноябрьских матчах в составе сборной России по футболу. Фото: сайт Российского футбольного союза.

Футболиста не вызовут в состав национальной команды в ноябре. Как заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, данное решение принято с целью оградить команду и самого футболиста от "излишнего негатива и напряжения".

Главный тренер отметил, что на футбольном поле и за его пределами члены национальной сборной должны соответствовать своему статусу. По его словам, в ноябре сборная России по футболу проведёт матчи без Артёма Дзюбы, чтобы у спортсмена было время нормализовать ситуацию.

"Тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с командами Молдавии, Турции и Сербии в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи", - передаёт слова Станислава Черчесова ТАСС.

7 ноября в Интернете появилось видео из частной жизни футболиста. Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети, футбольных болельщиков и спортсменов. Артём Дзюба закрыл свой Instagram.

В воскресенье "Зенит" на своем поле обыграл "Краснодар" со счётом 3:1. Артём Дзюба не смог реализовать пенальти в первом тайме, но забил победный гол.

Товарищеская игра сборных России и Молдавии состоится 12 ноября, а 15 и 18 ноября в рамках группового этапа Лиги наций пройдут матчи со сборными Турции и Сербии соответственно.

По информации на сайте Российского футбольного союза, в этих матчах также не будут участвовать голкипер Антон Шунин (ОРВИ), защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес (у обоих - повреждение мышцы задней поверхности бедра).