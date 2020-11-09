Падение капитана Дзюбы

Артём Дзюба не выступит за сборную России в ближайших матчах. Фото: Пресс-служба РФС

В российском футболе разгорелся очередной скандал. На этот раз замешан в нём оказался капитан сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба.

Телефон одного из самых популярных игроков нашей страны был взломан. В Интернет попало личное видео футболиста, которое явно снималось не для всеобщего обозрения. И тут, как говорится, понеслась.

Началось всё с того, что Станислав Черчесов отозвал Дзюбу из состава сборной. «Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», – заявил наставник национальной команды. Решение очень спорное, но федеральные СМИ написали о том, что Черчесов всё же позвонил Дзюбе, и это решение они приняли вместе.

8 ноября был важный матч «Зенита» и «Краснодара». Сергей Семак, в отличие от Станислава Черчесова, в составе Дзюбу оставил, более того, Артём вышел с первых минут. Правда, без капитанской повязки. Здесь к Сергею Богдановичу тоже вопрос: у футболиста и так плохое психологическое состояние, к чему такие меры?

Получается, что Артём лишился и сборной, и капитанской повязки за то, что кто-то обнародовал его личную жизнь. Мне кажется, никого не должно касаться то, чем там занимаются футболисты в своё свободное время (если они, конечно, не нарушают закон, а также спортивный распорядок). Дзюба не бил никого стульями, не буянил, в барах замечен не был. А всё остальное – его личное дело.

Но у нас почему-то народ быстро забывает всё хорошее. После чемпионата мира люди стояли в очередях за автографом и фото с кумиром, его едва ли не боготворили. А теперь эти же самые люди со стадиона шлют Артёма куда подальше. И это при том, что «Зенит» играл дома, при своих болельщиках, которые, по идее, должны были если не поддержать (всё-таки мученика из него тоже делать не стоит), то как минимум не освистывать.

В первом тайме матча с «Краснодаром» у Дзюбы не получалось ничего. Вдобавок форвард вызвался пробить пенальти, который в итоге не забил. Что творилось на стадионе – было слышно даже в телетрансляции. И после этого Артём выходит на второй тайм, выигрывает практически всю борьбу у соперников, забивает решающий гол, который принёс победу «Зениту». И также он был признан лучшим игроком матча. Вот такой насыщенный во всех смыслах день был у Артёма.

Уже после матча Дзюба записал видеообращение, в котором извинился за своё поведение. По большому счёту, Артём виноват в одном: в век цифровых технологий хранить такой компромат на телефоне просто небезопасно. В чём он, собственно, и убедился. Всё-таки он – один из главных футболистов страны. У него множество фанатов, и при этом огромное количество недоброжелателей. И взломать телефон, в котором находился такой компромат, могли как с целью просто повеселиться, так и навредить карьере игрока. Первое – наверное, удалось. Сами футболисты «Зенита» после матча сказали, что отпускали в адрес Артёма шутки, но при этом полностью поддержали своего капитана. А вот со вторым вышла промашка. Да, удалось расшатать лодку. Но не перевернуть. Артём своей игрой во втором тайме всё-же оставил её на плаву. Нет сомнений в том, что в сборную он будет вызываться: нападающих, равных Артёму по игре, у нас пока в стране нет. В клубе он в очередной раз всё всем доказал. Так что у него будут лишние две недели на подготовку к матчам Лиги чемпионов. Важно, что Дзюба сможет отдохнуть не только физически, но и психологически.

Кстати, Артём не стал обращаться в правоохранительные органы, чтобы поймать хакеров. То ли ему это просто неинтересно, то ли он знает, кто мог ему насолить (но при этом не хочет разглашать эту информацию). В общем, злоумышленники остались безнаказанными, а Дзюба, как он сам заявил, благодарен судьбе за подобные уроки.

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