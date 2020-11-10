«Урал» в 1/8 финала Кубка России по футболу сыграет с «Уфой»

"Урал" сыграет на выезде. Фото: Павел Ворожцов

10 ноября на стадионе «Лужники» состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России по футболу. Екатеринбургский «Урал» сыграет с «Уфой».

Матчи 1/8 финала Кубка пройдут 20 и 21 февраля 2021 года. Уральская команда сыграет на выезде.

Все пары 1/8 финала Кубка России по футболу: «Локомотив» – «Тамбов», «Краснодар» – «Сочи», «Динамо» – «Спартак», «Зенит» – «Арсенал», ЦСКА – «СКА Хабаровск», «Ростов» – «Ахмат», «Уфа» – «Урал», «Химки» – «Крылья Советов».

«Урал» в текущем розыгрыше обыграл ульяновскую «Волгу» (3:0), а также московский «Велес» (3:1). Это позволило команде занять первое место в группе и выйти в следующую стадию.

Напомним, что в прошлом сезоне «Урал» дошёл до полуфинала Кубка России, но на своём поле уступил «Химкам» – 1:3.