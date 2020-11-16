Первое поражение сборной России в Лиге наций

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Сборная России по футболу потерпела первое поражение в рамках Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова в пятом туре уступили на выезде команде Турции – 2:3.

Тренерский штаб национальной команды по-прежнему продолжает экспериментировать с составом. И ладно, когда это происходит в товарищеских матчах, это ещё можно понять. Но в решающих встречах Лиги наций, кажется, должно быть не до экспериментов.

Судя по всему, Черчесов уже много раз пожалел, что отозвал из расположения команды Артёма Дзюбу. Станислав Саламович пока не знает, кем заменить основного нападающего. В матче с Молдавией вышел с первых минут Фёдор Чалов, который не запомнился абсолютно ничем. В матче с Турцией на острие атаки появился Антон Заболотный, игра которого вызывает вопросы. В общем, Дзюбы в сборной не хватает катастрофически.

Но при этом россияне начали матч с Турцией довольно активно, прессинговали соперника и сумели быстро открыть счёт. Далер Кузяев скинул мяч под удар Денису Черышеву, а тот в касание перевёл снаряд в сетку ворот. Наша сборная продолжала контролировать игру, но затем случился эпизод, который переломил ход встречи. Магомед Оздоев неудачно послал мяч к своим воротам, и Андрей Семёнов был вынужден сбивать турецкого нападающего. Как итог – прямая красная карточка Семёнову, и сборная осталась в меньшинстве. Ещё до перерыва турки сумели дважды огорчить нашего вратаря ГилермеМаринато и выйти вперёд.

Во втором тайме арбитр Шимон Марциняк назначил в ворота Гилерме пенальти, который хозяева реализовали. Надо отдать должное сборной России: наши футболисты не опустили руки и до самой последней минуты пытались спасти игру. Далер Кузяев один мяч отквитал, но на большее россиян не хватило – 2:3.

Но неудача в Турции не повлияла на турнирный расклад. Венгрия не сумела на своём поле обыграть Сербию (1:1) и осталась на втором месте, правда, при этом сравнялась по очкам с Россией (по 8 очков). Турция поднялась на третью строчку (6 очков), Сербия замыкает квартет (3 очка). В заключительном туре в среду, 18 ноября, россияне на выезде сыграют с сербами и в случае победы займут первое место в группе. В параллельном матче Венгрия примет Турцию.

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