Болельщик, документы можно? В российском футболе могут ввести Fan ID

Фото: Алексей Кунилов

Паспорт болельщика, который активно применялся во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также на Кубке Конфедераций в 2017-м, может появиться в российском футболе уже со следующего сезона. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что «РПЛ совместно с Российским футбольным союзом ведёт диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков». Вполне возможно, что вскоре к стандартной покупке билета прибавится ещё и оформление дополнительного пропуска.

Введение Fan ID (от английского identifier – идентификатор) на матчах российского чемпионата обсуждалось сразу же после мирового первенства 2018 года. Система тогда в принципе показала себя нормально. Понятно, что на чемпионате мира, с огромным количеством иностранных болельщиков, такая регулировка была нужна. Кроме того, паспорт болельщика давал право на безвизовый въезд в страну. Систему будут использовать и на матчах чемпионата Европы 2021 года. Несколько игр, напомним, пройдёт в Санкт-Петербурге.

В текущем ноябре о введении паспортов болельщика заговорили вновь. По некоторым данным, их хотят внедрить в сезоне 2021/2022. В РПЛ заявили: «Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти – сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и необременительным для зрителя. Приоритет РПЛ – безопасное и комфортное проведение футбольных матчей».

На эту ситуацию нужно смотреть с нескольких сторон. В РПЛ понимают, что потенциально система может быть «обременительна для болельщика». То есть потенциально простая схема – купил билет и пошёл на матч – усложнится. Любое дополнительное действие, связанное с регистрацией, внесением данных, ожиданием – отбивает интерес. Вспомните, к примеру, недавнюю Ночь музыки. Людям было необходимо зарегистрироваться, чтобы попасть на площадку. Как итог – неразбериха. Как следствие – часть людей именно из-за этого не пошла на фестиваль. Могло, наверное, быть иначе, если бы организаторы потратили чуть больше сил на эту схему, но если Fan ID введут со следующего сезона – на первых турах сложностей не избежать.

Допустим, что регулярно посещающие стадион жители будут оформлять «проходной документ» (назовём его так) один раз перед началом сезона. Тогда, уверен, на стадионе недосчитаются тех, кто ходит на один-другой конкретный матч, чаще, конечно, с громкой вывеской. Отсюда не будет и потенциального заработка клуба. Хотя ещё большой вопрос, сколько денег потребуется на саму систему и её введение.

Вопрос же ещё в том, как конкретно эта система будет выглядеть. По информации издания «Спорт-Экспресс», процедуру оформления можно будет пройти на сайте Госуслуг. Электронная система, конечно, облегчит участь получающих новый «документ», но и она отсечёт часть болельщиков.

И ещё один довольно спорный момент: если даже систему будут вводить в следующем сезоне, насколько в нынешний реалиях это целесообразно? Про пандемию коронавируса, безусловно, ничего загадать невозможно, но людей на стадион ходит и так мало. Да, есть ограничения, но даже в условиях их полного снятия насколько заполнится стадион, например, в Саранске, на играх не местного, но гостящего там «Тамбова»? Возможно, что лига руководствуется тем принципом, что «обкатать» легче на 1000 приходящих, чем на 10 000. Может, это и так, но в случае технических сложностей и малой осведомлённости можно потерять и последнюю тысячу. Да и как быть с новичками РПЛ, у которых стадион может оказаться вовсе не предназначен для таких вещей.

Задаваясь логичными вопросами, впрочем, нужно посмотреть и на другую сторону: а зачем изначально паспорт болельщика нужен? Во-первых, и в главных, для безопасности. Брошенная петарда или бутылка будет стоить слишком дорого, и в следующий раз система на входе в стадион покажет чёрный экран – вы в списке нежелательных для стадиона гостей. А если систему примут по всей лиге, то вход на стадион будет закрыт по всей стране. Во-вторых, её, вероятно, можно объединить с покупкой билета, имея в телефоне лишь штрих-код, с «паспортом» и уже купленным билетом.

Кто побывал на матчах чемпионата мира, наверное, не будет лукавить – Fan ID было получить не так сложно. Да, на это требовались некоторые временные затраты и усилия, но все, кто хотел, – получили без проблем. Насколько болельщики будут готовы тратить своё время на матчи не будущего чемпиона мира, а команды, борющейся за выживание в Российской премьер-лиге, увидим…

Опыт других стран Похожая система существует на матчах турецкого чемпионата. Причём Турция использует карту болельщика с 2014 года. «Passolig» – так называется система – обязательна на матчах Суперлиги и Первой лиги Турции. Эта карта, по сути, два в одном – и сам «документ», и позволяет купить билет. Зарегистрировать её можно на весь сезон, а можно и на конкретный матч. Автор этих строк, однажды побывав на матче в Стамбуле, подтверждает: оформить «Passolig» сложнее, чем Fan ID, но в итоге возможно. Препятствием для посещения топовых матчей для турков это в итоге не стало. К слову, только при наличии паспорта билет на футбол покупается в Италии. Это правило действует на некоторые матчи (сборных, например) на Украине, нужно идентифицировать свою личность в Польше. С документом сезонные абонементы продаются в Англии и в Германии.

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