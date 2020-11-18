Сербия-Россия: матч, в котором решится всё

Фото: Пресс-служба РФС

Сегодня сборная России по футболу проведёт решающий матч Лиги наций. Да и, наверное, всего календарного года. В заключительной встрече турнира подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют с Сербией.

Безвыигрышная серия российской команды в Лиге наций достигла трёх матчей. Последнюю встречу наши футболисты и вовсе проиграли Турции (2:3), однако осечка Венгрии в домашней игре с Сербией (1:1) позволила сборной России остаться на первом месте в группе. Соответственно, исход группового этапа теперь целиком и полностью в руках (точнее, в ногах) наших футболистов.

Расклад совершенно простой. Победа над Сербией гарантирует сборной России первое место в группе, от результата параллельного матча между Венгрией и Турцией не будет зависеть ничего. Если же наша команда сыграет с Сербией вничью, то шансы на первое место также останутся, но тогда нужно, чтобы и в параллельном матче была ничья. Соответственно, при поражении подопечные Станислава Черчесова потеряют первое место в группе при любых раскладах.

Почему так важно занять первое место в группе? Во-первых, в таком случае российская дружина в следующем розыгрыше турнира будет выступать уже не во втором дивизионе, а в первом. Соответственно, в соперниках будут сплошь топовые европейские команды, что, конечно, повысит интерес болельщиков к матчам Лиги наций. Во-вторых, победа над Сербией поможет сборной при отборе на чемпионат мира - 2022. Да, именно от сегодняшней игры зависит будущее нашей команды. Дело в том, что жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира - 2022 состоится в декабре и, традиционно, команды будут разделены на корзины согласно рейтингу УЕФА. На данный момент сборная России занимает 20-е место в этом рейтинге и замыкает состав второй корзины. В случае победы над Сербией россияне так и останутся во второй корзине. При ничейном результате подопечные Станислава Черчесова могут пропустить вперёд Румынию (если она победит Северную Ирландию) и оказаться в третьей корзине. При поражении от Сербии обойти россиян смогут ещё и Норвегия, и Ирландия.

Место во второй корзине при жеребьёвке исключит матчи сборной России с командами из этой же корзины во время отборочного турнира к чемпионату мира. То есть наша команда избежит попадания в одну группу со Швейцарией, Польшей или Швецией, например. Простыми словами: если окажемся во второй корзине при жеребьёвке, то в группе отборочного турнира к чемпионату мира у нас будет лишь одна сильная команда (из первой корзины). Напомним, что из групп отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира напрямую выйдут победители; команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф за право попасть в Катар.

Таким образом, побеждать в Белграде сборной России просто необходимо. Да, сейчас у национальной команды явный спад. Можно припомнить Станиславу Черчесову отзаявку из сборной Артёма Дзюбы, после которой мы не забили Молдавии (сыграли 0:0, вместо Дзюбы вышел Фёдор Чалов, который забить так и не смог), а также уступили Турции (Дзюбу заменил Антон Заболотный, вызов в сборную которого уже является большим сюрпризом). Станислав Саламович упорно не замечает Александра Соболева, выход которого в стартовом составе уже давно напрашивается. Возможно, он берёг его для самого важного матча как "джокера".

В любом случае, сейчас российским футболистам отступать уже некуда. Остаётся надеяться, что Станислав Черчесов подберёт нужные слова для ребят и они проведут такой матч, после которого мы забудем и Молдавию, и Турцию, и другие неудачи. Как говорится, победителей не судят.