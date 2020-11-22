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22 ноября 2020, 20:32

"Урал" и "Ротор" сыграли вничью в Волгограде

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" не сумел увести три очка из Волгограда. "Шмели" на выезде сыграли вничью с аутсайдером турнира "Ротором" - 0:0.

В первом тайме "Урал" больше владел мячом, однако до опасных моментов дело доходило редко. "Ротор" же действовал на контратаках, которые зачастую были опаснее атакующих действий "Урала".

Во втором тайме картина игры не изменилась. "Шмели" пытались склонить чашу весов в свою пользу, победу своей команде мог принести Андрей Панюков, но его удар пришёлся в штангу. Как итог - 0:0.

Областная газета Свердловской области

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