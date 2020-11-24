«Урал» остаётся середняком в чемпионате и кубковым бойцом

Эрик Бикфалви является лидером "Урала", от него во многом зависят атакующие действия команды. Фото: Пресс-служба «Урала»

В чемпионате России по футболу завершилась первая половина турнира. Команды сыграли 15 матчей, лидером является московский ЦСКА. Екатеринбургский «Урал» занимает 11-ю строчку в таблице, что, впрочем, неудивительно.

Мы уже писали о том, что летняя трансферная политика «Урала» была направлена на усиление оборонительной игры. В последние годы «шмели» достаточно много пропускали, и новый тренерский штаб во главе с Юрием Матвеевым решил эту ситуацию поменять. Сфокусировавшись на приобретении защитников и нового голкипера, селекционный отдел из виду совершенно упустил нападающих, которых в команде практически не осталось. Владимир Ильин ушёл зимой, Павел Погребняк летом, Артёма Юсупова отправили в очередную аренду. Спохватившись, тренерский штаб в срочном порядке стал искать нападающего, и продолжал поиски вплоть до закрытия трансферного окна в октябре. Когда варианты закончились, «Урал» решил вернуть Павла Погребняка, который по большому счёту уже и карьеру-то завершил. Погребняк был нужен для того, чтобы страховать Андрея Панюкова, и вышло так, что Павел пришёлся ко двору.

Панюков выбыл из-за травмы на неопределённый срок, и Погребняк, без предсезонной подготовки и тренировок, стал выходить в стартовом составе. Естественно, ждать от него какой-то яркой игры не приходилось. Павел выкладывается в каждом матче, но, к сожалению, особых преимуществ команде это не приносит.

С травмами мучается в этом сезоне и Отман Эль Кабир, один из самых ярких игроков «Урала». В этом сезоне он провёл всего семь матчей, в которых не отметился ни одним результативным действием. Мы все привыкли к его фирменным обводкам, к тому, что Кабир всегда создаёт опасность у ворот соперника, берёт игру на себя. Но в этом сезоне у голландца явный спад, что также сказывается на атакующих действиях команды.

По сути, у «Урала» образовалась некая «Бикфалвизависимость». Атакующие действия «шмелей» строятся вокруг румынского полузащитника Эрика Бикфалви. Пять голов в чемпионате (практически половина всех забитых мячей), хет-трик в Кубке России, который спас «Урал» от вылета. Бикфалви действительно стал тем игроком, который выделяется своей игрой даже на фоне топовых команд. Если бы Эрик был помладше (румыну 32 года), то уже давно бы получил предложения от лидеров российского чемпионата.

Бикфалви играет практически в каждом матче, ему не дают отдыха даже в кубковых поединках. Плюс его яркая игра позволила привлечь внимание тренерского штаба национальной команды, куда Эрик получил вызов впервые с 2017 года. Это, конечно, здорово, но такое количество матчей сказывается на функциональном состоянии футболиста. К примеру, в последней игре против «Ротора» Эрик вышел в стартовом составе, хотя вернулся в расположение команды буквально за пару дней до матча. И надо сказать, выглядел не самым лучшим образом, а отсюда и вялая игра в атаке у «Урала» и унылые 0:0 в матче с одним из аутсайдеров турнира.

Команда, которая претендует на что-то большее, чем просто сохранение прописки в премьер-лиге, не может зависеть от одного человека. А для этого «Уралу» необходимо хорошо поработать на трансферном рынке, и лучше всего начать уже зимой – чтобы к новому сезону команда подошла в боевом составе. Новое руководство клуба пообещало двукратное увеличение бюджета в ближайшем будущем и, соответственно, совершенно другие цели. А пока по старинке. Как любит говорить президент клуба Григорий Викторович Иванов, «настраиваемся на победу в каждом матче, задача быть как можно выше». На текущий момент 11-е место в турнирной таблице, 16 очков (отставание от зоны Еврокубков на десять очков и отрыв от зоны стыков на три очка), всего лишь 11 забитых голов в 15 матчах (хуже только «Ротор» и «Уфа»). Картина не самая впечатляющая, и, вероятно, в чемпионате речь пойдёт максимум о сохранении прописки в премьер-лиге, к чему мы, собственно, уже привыкли. Но при этом не стоит забывать про наш любимый турнир – Кубок России, где у «Урала» вновь есть неплохие шансы дойти минимум до полуфинала. Пока так и остаёмся середняком в чемпионате и кубковым бойцом. Но всё-таки хочется большего.

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