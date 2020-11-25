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25 ноября 2020, 21:58

Скончался легендарный футболист Диего Марадона

Диего Марадона

Причиной смерти Диего Марадоны стала остановка сердца. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале издания eltrece.

В возрасте 60 лет скончался легендарный футболист, тренер сборной Аргентины Диего Марадона. Причиной смерти стала остановка сердца.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание Clarin, Диего Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата 2 ноября. По словам его врача Леопольдо Луке, в больницу Диего Марадона пришёл самостоятельно, желая пройти медосмотр. В ходе обследования у бывшего спортсмена обнаружили субдуральную гематому.

3 ноября тренер сборной Аргентины по футболу был перевезён в другое медучреждение, где ему провели успешную операцию. Выписка Диего Марадоны задержалась из-за абстинентного синдрома, а уже 12 ноября бывшего спортсмена выписали.

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в аргентинском городе Ланус. В разные годы играл за клубы "Барселона", "Бока Хуниорс", "Архентинос Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", "Наполи" и "Севилья". На его счету 91 матч и 34 гола в составе аргентинской сборной по футболу. В 1979 году он был признан Чемпионом мира по футболу среди молодёжных команд, а в 1986 году - Чемпионом мира по футболу. В том же 1986 году Диего Марадону назвали лучшим игроком чемпионата. Также он является  Чемпионом Аргентины в составе клуба "Бока Хуниорс" и двукратным чемпионом Италии в составе клуба "Наполи".

Областная газета Свердловской области

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