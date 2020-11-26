Лионель Месси и Криштиану Роналду опубликовали снимки с Диего Марадоной

Лионель Мессии написал в соцсетях, что Диего вечен, а Криштиану Роналду назвал его волшебником, которому не было равных. Фото: коллаж

Всемирно известные футболисты аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду выразили соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны и опубликовали фото с легендой футбола. Тренер сборной Аргентины скончался накануне в возрасте 60 лет.

Причиной смерти стала остановка сердца. В начале ноября Диего Марадону госпитализировали, однако затем выписали. Известно, что церемония прощания с Диего Марадоной пройдёт в президентском дворце Каса Росада. Оно начнётся в четверг и может продлиться несколько дней.

Лионель Мессии написал в соцсетях, что Диего вечен, а Криштиану Роналду назвал его волшебником, которому не было равных.

"Это очень печальный день для всех аргентинцев и мирового футбола. Он оставил нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню все прекрасные моменты, прожитые с ним, и я хотел воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям", - поделился в своём Instagram Месси.

"Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир - с гением. Один из лучших в истории. Волшебник, которому не было равных. Он уходит слишком рано, но оставляет после себя безграничное наследие и пробел, который никогда не будет заполнен. Покойся с миром, тебя никогда не забудут", - написал Роналду в Twitter.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020