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26 ноября 2020, 07:46

Лионель Месси и Криштиану Роналду опубликовали снимки с Диего Марадоной

Лионель Месси и Криштиану Роналду опубликовали снимки с Диего Марадоной

Лионель Мессии написал в соцсетях, что Диего вечен, а Криштиану Роналду назвал его волшебником, которому не было равных. Фото: коллаж

Всемирно известные футболисты аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду выразили соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны и опубликовали фото с легендой футбола. Тренер сборной Аргентины скончался накануне в возрасте 60 лет.

Причиной смерти стала остановка сердца. В начале ноября Диего Марадону госпитализировали, однако затем выписали. Известно, что церемония прощания с Диего Марадоной пройдёт в президентском дворце Каса Росада. Оно начнётся в четверг и может продлиться несколько дней.

Лионель Мессии написал в соцсетях, что Диего вечен, а Криштиану Роналду назвал его волшебником, которому не было равных.

"Это очень печальный день для всех аргентинцев и мирового футбола. Он оставил нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню все прекрасные моменты, прожитые с ним, и я хотел воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям", - поделился в своём Instagram Месси.

"Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир - с гением. Один из лучших в истории. Волшебник, которому не было равных. Он уходит слишком рано, но оставляет после себя безграничное наследие и пробел, который никогда не будет заполнен. Покойся с миром, тебя никогда не забудут", - написал Роналду в Twitter.

Справка:

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в аргентинском городе Ланус. В разные годы играл за клубы "Барселона", "Бока Хуниорс", "Архентинос Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", "Наполи" и "Севилья". На его счету 91 матч и 34 гола в составе аргентинской сборной по футболу. В 1979 году он был признан Чемпионом мира по футболу среди молодёжных команд, а в 1986 году - Чемпионом мира по футболу. В том же 1986 году Диего Марадону назвали лучшим игроком чемпионата.

Областная газета Свердловской области

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