Покер Абрамова вывел «Синару» в полуфинал Кубка России

Пресс-служба "Синары".

Мини-футбольный клуб «Синара» в ответном матче переиграл «Норильский никель» со счётом 7:3 и по сумме двух матчей пробился в следующий раунд Кубка России.

В Екатеринбург команды приехали с небольшим преимуществом гостей: первая игра завершилась со счётом 5:4 в пользу «Норильского никеля». Но, конечно, преимущество это было минимальным, и все понимали, что судьба противостояния решится именно в ответном матче.

«Синара» на правах хозяев паркета доминировала в первом тайме. Екатеринбуржцы больше владели мячом, создавали опасные моменты и, что важно, их реализовывали. По ходу первой половины матча подопечные Евгения Давлетшина трижды выходили вперёд. Большую роль в атаках «Синары» играл лидер команды Сергей Абрамов, который уже в первом тайме отличился дважды. Ещё один гол на свой счёт записал Максим Герасимов. «Норильский никель» же сумел забить два мяча, что оставляло шансы гостям на положительный исход во втором тайме.

После перерыва уже именно гости находились в роли отстающих и пытались взвинтить темп. «Норильский никель» стал создавать большое количество моментов, но выручал екатеринбуржцев голкипер Дмитрий Путилов. В середине второго тайма подопечные Евгения Давлетшина получили право на опасный штрафной, и Сергей Абрамов буквально вколотил мяч в девятку ворот гостей.

Команды действовали достаточно жёстко, то и дело зарабатывая фолы. За шесть нарушений «Норильский никель» был наказан 10-метровым ударом, который хладнокровно реализовал Максим Герасимов. 5:2 – и, казалось, игра сделана. Однако и здесь гости нашли в себе силы идти вперёд. Они сняли голкипера, выпустили пятого полевого игрока, устроили настоящий шквал атак на ворота хозяев и сумели отыграть один мяч. Интересно, что если бы матч завершился со счётом 5:4 в пользу «Синары», то команды сыграли бы два дополнительных тайма, то есть для спасения «Норильскому никелю» оставалось забить лишь один гол. Но очередной фол и второй реализованный 10-метровый удар в исполнении Максима Герасимова (он оформил хет-трик в матче) лишили гостей шансов пробиться в турнире дальше. А в самой концовке встречи неугомонный Сергей Абрамов оформил покер и установил окончательный счёт встречи – 7:3 в пользу «Синары». Екатеринбургский клуб впервые за четыре сезона пробился в полуфинал Кубка России.

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