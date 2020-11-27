В Екатеринбурге почтят память Диего Марадоны

Встреча команд ФК "Урал и "Сочи" состоится на поле "Екатеринбург Арены" 29 ноября в 14:00. Фото: Алексей Кунилов

Все матчи 16-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне. Ожидается, что в Екатеринбурге почтят память легенды футбола перед матчем ФК "Урал" - "Сочи".

Встреча команд состоится на поле "Екатеринбург Арены" 29 ноября в 14:00.

"Все команды РПЛ почтят минутой молчания память аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

"Матчи 25-го тура Олимп-ФНЛ, которые состоятся 29 ноября, начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне. Футбольная Национальная Лига, клубы и игроки почтят память экс-нападающего сборной Аргентины, умершего вчера от остановки сердца в возрасте 60 лет", - сообщили также в Футбольной национальной лиге.

Добавим, что Диего Марадону похоронили в четверг на кладбище под Буэнос-Айресом рядом с родителями.

Фото: с сайта Футбольной национальной лиги

Добавим, что в Екатеринбурге в День матери, 29 ноября, на экранах стадионов также покажут мам игроков и болельщиков и поздравят их. Прислать снимки можно на почту ab.pr@fc-ural.ru.

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