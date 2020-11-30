Артём Дзюба вернётся в сборную в марте

Артём Дзюба вернётся в сборную в качестве капитана. Фото: РФС

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вернётся в состав в марте. Об этом рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Дзюба вернётся в марте в сборную в качестве капитана», - заявил Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее Артёма Дзюбу отстранили от ноябрьских матчей сборной России. Это произошло после того, как в Сети появилось видео из частной жизни игрока, что вызвало неоднозначную реакцию публики. Чтобы оградить самого спортсмена и всю команду от негатива, главный тренер сборной принял решение о том, что команда проведёт несколько предстоящих матчей без своего капитана.

В ноябре российские футболисты сыграли вничью 0:0 с командой Молдавии, в рамках Лиги наций проиграли Турции (2:3) и Сербии (0:5), вылетев из состава второй корзины перед жеребьёвкой отбора на ЧМ-2022.