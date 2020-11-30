Евсеев принёс «Уралу» победу над «Сочи»

Алексей Евсеев (слева) забил гол спустя 29 секунд после выхода на замену. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» сумел одержать победу в заключительном домашнем матче уходящего года. «Шмели» на своём поле с минимальным счётом одолели «Сочи» – 1:0.

Последний домашний матч в Екатеринбурге выпал на конец ноября. Стоит ли в очередной раз говорить о людях, которые создают календарь РПЛ? Из года в год одно и то же. В Сочи команды играли в августе, а в Екатеринбурге… 29 ноября. Чем нужно руководствоваться, чтобы составить именно такой календарь?

В итоге и футболистам, и, тем более, зрителям, пришлось терпеть. С утра в воскресенье температура воздуха была -18 градусов, днём было чуть теплее, но, конечно, в такую погоду в футбол играть нельзя. Плюсом ко всему поле «Екатеринбург Арены», несмотря на его тщательную подготовку, оставляло желать лучшего. Снег, местами лёд – всё это сказывалось на качестве игры.

Так, к примеру, уже на первой минуте встречи «Урал» мог остаться в меньшинстве. Игорь Калинин на скользком поле отпустил далеко мяч и в подкате ударил Антона Заболотного шипами в голеностоп. Главный арбитр встречи даже смотрел видеоповтор, но решил ограничиться жёлтой карточкой. В целом в первом тайме гости владели преимуществом, однако до каких-то особо опасных моментов у ворот Ильи Помазуна не доходило. Ключевой момент произошёл в концовке первого тайма: Сергей Терехов сбил Дениса Кулакова, получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Вслед за ним поле покинул и наставник «Сочи» Владимир Федотов, которого удалили за споры с арбитром.

Конечно, второй тайм был полной противоположностью первого. «Урал», оказавшись в большинстве, прибрал себе мяч. Правда, доводить дело до удара получалось крайне редко, «Сочи» довольно грамотно оборонялся. На 85-й минуте Юрий Матвеев выпустил на поле Алексея Евсеева, а через 29 секунд тот забил единственный гол в матче. После навеса Дениса Кулакова мяч был выбит за пределы штрафной площади «Сочи», где его и подхватил Евсеев: Алексей нанёс мощнейший удар и забил красивый гол в ворота Сослана Джанаева. Конечно, гости попытались раскрыться в последние минуты матча и спасти игру, но сделать этого им не удалось. 1:0 – и екатеринбуржцы одерживают очень важную в турнирном плане победу.

На этом футбольный год в Екатеринбурге подошёл к концу. «Шмели» проведут ещё три выездных встречи до зимней паузы в чемпионате. 5 декабря подопечные Юрия Матвеева сыграют в Санкт-Петербурге против «Зенита», 13 декабря – в Москве против ЦСКА, а 18 декабря – в Саранске против «Тамбова».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».