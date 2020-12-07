В июле 2015 года Виктору Понедельнику как в былые времена устроили овацию на стадионе в Ростове-на-Дону. Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Новостные ленты продолжают с незавидным постоянством приносить печальные новости. На 84-м году жизни умер Виктор Понедельник – последний участник сборной Советского Союза по футболу, ставшей в 1960 году победителем первого в истории Кубка Европы. Автор «золотого гола» в финале против Югославии.

Здесь стоит вспомнить, что четыре года спустя наша сборная проиграла в финале испанцам, и тренировавший ту команду Константин Бесков был уволен. И сравнить с теми почестями, в которых купалась сборная России, проигравшая хорватам в четвертьфинале домашнего чемпионата мира. Понедельник, к слову, звание заслуженного мастера спорта получил только в 1965 году.

Виктор Понедельник – игрок в команде 1960 года уникальный, его пригласили в национальную сборную из провинциального ростовского СКА. Через год приказом из Министерства обороны форварда «откомандируют» в Москву, но за ЦСКА он категорически отказывался играть и вскоре вернулся домой. И всю карьеру провёл в Ростове-на-Дону, где популярность у него была невероятной. Наверняка не только за мастерство любили его ростовчане, но и за верность родному городу. Из-за постоянных приступов астмы он играл «на уколах», из-за болезни и закончил карьеру в 29 лет.

Полтора года Виктор Понедельник тренировал другой ростовский клуб – «Ростсельмаш», не хватавший звёзд с неба во втором эшелоне советского футбола, а затем резко сменил род занятий и пошёл по стопам отца, став журналистом. С 1969 по 1983 год Виктор Понедельник заведовал отделом футбола в редакции газеты «Советский спорт». В 1984 году он сменил на посту главного редактора популярнейшего в СССР еженедельника «Футбол-хоккей», легенду журналистики Льва Филатова и руководил изданием до 1990 года.

Сообщается, что похоронят Виктора Понедельника в Ростове-на-Дону.

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