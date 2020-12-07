Сборная России сыграет в отборочном турнире к ЧМ-2022 с Хорватией и Словакией

Фото: Данил Паливода

В Швейцарии состоялась церемонии жеребьёвки отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре. Сборная России узнала своих соперников.

Из первой корзины нашей команде досталась сборная Хорватии, с которой наши футболисты играли в 1/4 финала чемпионата мира-2018 (тогда хорватские футболисты одержали победу в серии пенальти, а следом дошли до финала турнира). Из второй группы в соперники подопечных Станислава Черчесова достались словаки. Также в одной группе со сборной России сыграют Словения, Кипр и Мальта.

Напомним, что из каждой группы отборочного турнира в финальную часть попадёт лучшая команда. Сборные, занявшие вторые места, сыграют плей-офф за право выступить в Катаре.