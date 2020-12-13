Темы дня

Спорт / Футбол
13 декабря 2020, 23:07

«Урал» в меньшинстве сыграл вничью с ЦСКА

"Урал" сравнял счёт в самой концовке матча

"Урал" сравнял счёт в самой концовке матча. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"/vk.com/fc_ue

Футбольный клуб «Урал» в гостях сыграл вничью со столичным ЦСКА со счётом 2:2. Игорь Калинин сравнял счёт в самой концовке матча.

Счёт в матче открыли футболисты ЦСКА. На 12-й минуте Илья Шкурин головой поразил ворота Ильи Помазуна. «Урал» смог отыграться на 31-й минуте: Андрей Егорычев после навеса «оторвался» от защитников и в одно касание переправил мяч в ворота.

В начале второго тайма подопечные Юрия Матвеева остались в меньшинстве: Павел Погребняк, за споры с арбитром встречи, был удалён с поля. А на 61-й минуте, после просмотра VAR, был назначен пенальти в ворота «Урала». Его реализовал Никола Влашич.

«Урал» вырвал ничью в самой концовке матча, на 89-й минуте. Игорь Калинин с подачи Дениса Кулакова сравнял счёт. Итог – 2:2.

«Урал» занимает 18-е место в турнирной таблице, с 20-ю набранными очками. В этом году у «Урала» остался один матч: 18 декабря на выезде будет поединок с «Тамбовом».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.12.2020, 23:07 / Спорт
«Урал» в меньшинстве сыграл вничью с ЦСКА
13.12.2020, 20:02 / Общество
Скончался диктор парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев
13.12.2020, 19:26 / Спорт
"Автомобилист" разгромил "Металлург" и прервал безвыигрышную серию
13.12.2020, 18:05 / Общество
Синоптики пообещали свердловчанам небольшой снег в начале недели
13.12.2020, 17:23 / Спорт
Евгений Куйвашев поздравил Умара Кремлёва с избрание на должность президента AIBA