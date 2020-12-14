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14 декабря 2020, 22:19

Президент ФК "Урал" заразился коронавирусом

Григорий Иванов

Сейчас Григорий Иванов находится в больнице. Фото: Александр Зайцев.

Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов подхватил коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится в больнице.

"Госпитализирован - слишком громкое слово. Но в целом да, Григорий Иванов сейчас в больнице, как он сам и сообщил", - пояснили "Облгазете" в пресс-службе футбольного клуба.

Также уточнили, что Григорий Иванов чувствует себя нормально. Кстати, в конце мая - начале июня коронавирусом также переболел нападающий клуба Павел Погребняк.

Напомним, 13 декабря ФК "Урал" в гостях сыграл вничью со столичным ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2.

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