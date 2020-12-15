У президента "Урала" Григория Иванова коронавирус. Команда - в изоляцию?

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" проведёт заключительный матч года против "Тамбова" (18 декабря) без своего президента Григория Иванова. Он заболел коронавирусом и сейчас находится на изоляции в больнице.

- Состояние у Григория Викторовича удовлетворительное, он находится в больнице под наблюдением врачей. Надеемся, скоро пойдёт на поправку, - рассказали "Областной газете" в пресс-службе "Урала".

Также отмечается, что Григорий Иванов контактировал со своей командой в последний раз 5 декабря: тогда "Урал" проводил свой выездной матч против "Зенита" (1:5). После этого, вернувшись в Екатеринбург, Иванов почувствовал недомогание, поэтому на матч с ЦСКА (2:2), который состоялся 13 декабря, он не полетел.

По действующему протоколу, в случае выявления коронавируса среди игроков или сотрудников клуба, на изоляцию уходят только те, кто сдал положительный тест. Отмечается, что на данный момент ни у кого из футболистов "Урала" нет симптомов коронавируса, перед игрой с ЦСКА все сдали отрицательные тесты. Прохождение тестирования перед заключительной игрой года намечено на сегодня, 16 декабря.