«Синара» дважды обыграла «Торпедо» и вышла на третье место

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольный клуб «Синара» одержал две победы в очередном туре Суперлиги. Екатеринбуржцы на своём паркете оказались сильнее нижегородского «Торпедо».

Первый матч получился ярким, команды на двоих забили одиннадцать голов. «Синара» ещё в первом тайме начала уходить в отрыв, к середине второго игрового отрезка счёт на табло был 6:1 в пользу хозяев. Но затем подопечные Евгения Давлетшина расслабились и позволили сопернику забить три безответных гола. В самой концовке встречи отличился Антон Соколов и установил окончательный счёт – 7:4 в пользу «Синары».

Вторая игра выдалась упорной. Гости открыли счёт, однако до перерыва «Синара» не только выровняла положение, но и вышла вперёд. Долгое время счёт оставался неизменным, лишь в концовке встречи Сергей Абрамов и Антон Соколов сделали преимущество хозяев более комфортным. «Торпедо» отыграло один мяч, но на исход матча это не повлияло – 4:2.

Две победы помогли «Синаре» подняться на третье место в турнирной таблице. В активе подопечных Евгения Давлетшина 24 очка после 12 сыгранных матчей.

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