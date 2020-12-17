Владимир Путин назвал конфуз с Артёмом Дзюбой "хорошим уроком для публичных лиц"

Глава государства подчеркнул, что попытки влезть в частную жизнь людей являются недостойными нормального общества. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с публикацией в Интернете видео из частной жизни футболиста Артёма Дзюбы. По его мнению, личная жизнь никак не должна сказываться на профессиональной деятельности, однако пример спортсмена послужит другим уроком.

Глава государства подчеркнул, что попытки влезть в частную жизнь людей являются недостойными нормального общества.

"Ясно, что это всегда будет, и для публичных людей - а он [Артём Дзюба - прим. "Облгазеты] человек публичный - это всегда было неизбежно. Для него и для других людей, которые живут на виду у всех, этот случай - хороший урок. Имейте это в виду", - сказал Владимир Путин.

Напомним, 7 ноября в Интернете появилось видео из частной жизни футболиста. Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети, футбольных болельщиков и спортсменов. Артём Дзюба закрыл свой Instagram.

После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболиста не вызовут в состав национальной команды в ноябре, чтобы оградить команду и самого футболиста от "излишнего негатива и напряжения".

Позже стало известно, что Артём Дзюба вернётся в состав национальной сборной России по футболу в марте 2021 года.