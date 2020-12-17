Свердловские победы на чемпионатах страны по футболу

Левый защитник «Уралмаша» Валерий Войтенко (справа) перешёл в ЦСКА в начале 1970 года и в этот же сезон стал чемпионом СССР. Фото: Архив В.Войтенко

50 лет назад, в декабре 1970 года, завершился 32­-й чемпионат СССР по футболу. В составе ЦСКА чемпионом Союза стал Валерий Войтенко, годом ранее перешедший в команду из свердловского «Уралмаша». Валерий Войтенко стал первым чемпионом, родившимся на Урале, воспитанным в местной спортшколе и поигравшим за местный клуб. Таких примеров в нашем регионе будет, мягко говоря, не очень много. Однако на тот момент были и те, кто родились на Среднем Урале, но по разным причинам уехали из области ещё детьми. «ОГ» вспоминает свердловчан, которые отметились победами на главном футбольном турнире страны.

Мы решили разделить игроков на две категории: те, кто родился, играл на Урале в футбол (или учился это делать), а затем стал чемпионом, и те, кто был рождён на Урале, но азы игры познавал за пределами нашей области.

И тех, и других немного – можно пересчитать по пальцам двух рук. До победы Валерия Войтенко ещё три уроженца области становились чемпионами СССР –Валерий Урин, Виктор Аничкин и Вадим Иванов, но на Урале отметившиеся играми разве что против местных команд.

А вот и Валерий Войтенко, и наш второй чемпион СССР – Виктор Шишкин – были и уроженцами, и местными воспитанниками, и играли за «Уралмаш». И что интересно, даже оба потом команду тренировавшие. После 1982 года победителей главного футбольного состязания Советского Союза у нас не было.

В чемпионате России «наших» людей с золотыми медалями по­прежнему не очень много – трое. Это Максим Канунников, Олег Шатов и Игорь Смольников, выигравшие с питерским «Зенитом». Все они, кстати, футболом начали заниматься на Урале, а уже потом в разное время разъехались по другим школам и командам.

Опубликовано в №239 от 22.12.2020