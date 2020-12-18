Темы дня

Спорт / Футбол
18 декабря 2020, 21:52

"Урал" сыграл вничью с "Тамбовом" в последнем матче осенней части чемпионата России

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" не сумел одержать победу в заключительном матче уходящего года. На выезде "шмели" сыграли вничью с "Тамбовом" - 1:1.

Екатеринбуржцы вышли вперед в первом тайме: Дмитрий Ефремов отправил к чужим воротам Отмана Эль Кабира, который переиграл Сергея Рыжикова. Под занавес тайма хозяева, идущие на последнем месте в турнирной таблице, счет сравняли.

Во втором тайме все тот же Эль Кабир мог вывести "Урал" вперёд. Алексей Евсеев заработал пенальти, но голландец ударил выше ворот. Обе команды имели неплохие моменты до конца встречи, но забить так и не смогли - 1:1.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.12.2020, 21:52 / Спорт
"Урал" сыграл вничью с "Тамбовом" в последнем матче осенней части чемпионата России
18.12.2020, 21:30 / Культура
В Екатеринбурге открылся музей военной истории "Свердловск: Говорит Москва!"
18.12.2020, 20:29 / Общество
Шоу "Дом-2" закрывается после 16 лет в эфире
18.12.2020, 19:30 / Общество
На Среднем Урале ограничили проведение новогодних корпоративов
18.12.2020, 19:01 / Общество
В Екатеринбурге утверждена программа капремонта жилых домов на 2021 год