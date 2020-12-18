"Урал" сыграл вничью с "Тамбовом" в последнем матче осенней части чемпионата России

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" не сумел одержать победу в заключительном матче уходящего года. На выезде "шмели" сыграли вничью с "Тамбовом" - 1:1.

Екатеринбуржцы вышли вперед в первом тайме: Дмитрий Ефремов отправил к чужим воротам Отмана Эль Кабира, который переиграл Сергея Рыжикова. Под занавес тайма хозяева, идущие на последнем месте в турнирной таблице, счет сравняли.

Во втором тайме все тот же Эль Кабир мог вывести "Урал" вперёд. Алексей Евсеев заработал пенальти, но голландец ударил выше ворот. Обе команды имели неплохие моменты до конца встречи, но забить так и не смогли - 1:1.